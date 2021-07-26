Однак, в'їхати на територію цих держав українці можуть лише за певних умов. Про це повідомляє Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Фінляндія відкривається для українців: умови в'їзду

Потрапити в країну можна за умови повного курсу вакцинації. При цьому, впускатимуть усіх українців. Зокрема, щеплених вакцинами Covishield та CoronaVac. Навіть попри те, що ці препарати поки офіційно не затверджені в ЄС.

Повний курс вакцинації потрібно завершити щонайменше за 14 днів до перетину кордону.

Швеція відкривається для українців: умови в'їзду

Громадяни України зможуть відвідати цю країну навіть без щеплень.

Чинною залишається вимога про наявність негативного ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого не пізніше, ніж за 48 годин до перетину, або наявність сертифікату про вакцинацію (з моменту отримання 2 дози має минути мінімум 14 днів).

Швеція визнає наступні вакцини:

  • AstraZeneca (Vaxzevria, SKBio і Covishield);
  • Pfizer/BioNtech (Comirnaty);
  • Johnson & Johnson (Janssen);
  • Sinovac (CoronaVac);
  • Moderna;
  • Sinopharm.

Португалія відкривається для українців: умови в'їзду

На порталі МЗС України наразі зазначено, що громадянам України дозволений лише тимчасовий в'їзд. Правило діє з 00:00 26 липня до 23:59 08 серпня.

Щоб в'їхати на територію Португалії, туристам необхідно пред'явити ПЛР-тест, зроблений не раніше, ніж за 72 години до в'їзду, швидкий тест на антиген, зроблений не раніше за 48 годин до в'їзду.

Також дозволено прибуття з будь-якою метою мандрівникам, які мають чинний європейський COVID-сертифікат.

Відзначимо, раніше Кулеба розповів, що з 27 липня українцям також відкриють в'їзд на території Іспанії.