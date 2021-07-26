Однак, в'їхати на територію цих держав українці можуть лише за певних умов. Про це повідомляє Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
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Фінляндія відкривається для українців: умови в'їзду
Потрапити в країну можна за умови повного курсу вакцинації. При цьому, впускатимуть усіх українців. Зокрема, щеплених вакцинами Covishield та CoronaVac. Навіть попри те, що ці препарати поки офіційно не затверджені в ЄС.
Повний курс вакцинації потрібно завершити щонайменше за 14 днів до перетину кордону.
Швеція відкривається для українців: умови в'їзду
Громадяни України зможуть відвідати цю країну навіть без щеплень.
Чинною залишається вимога про наявність негативного ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого не пізніше, ніж за 48 годин до перетину, або наявність сертифікату про вакцинацію (з моменту отримання 2 дози має минути мінімум 14 днів).
Швеція визнає наступні вакцини:
- AstraZeneca (Vaxzevria, SKBio і Covishield);
- Pfizer/BioNtech (Comirnaty);
- Johnson & Johnson (Janssen);
- Sinovac (CoronaVac);
- Moderna;
- Sinopharm.
Португалія відкривається для українців: умови в'їзду
На порталі МЗС України наразі зазначено, що громадянам України дозволений лише тимчасовий в'їзд. Правило діє з 00:00 26 липня до 23:59 08 серпня.
Щоб в'їхати на територію Португалії, туристам необхідно пред'явити ПЛР-тест, зроблений не раніше, ніж за 72 години до в'їзду, швидкий тест на антиген, зроблений не раніше за 48 годин до в'їзду.
Також дозволено прибуття з будь-якою метою мандрівникам, які мають чинний європейський COVID-сертифікат.
Відзначимо, раніше Кулеба розповів, що з 27 липня українцям також відкриють в'їзд на території Іспанії.