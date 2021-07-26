Однак, в'їхати на територію цих держав українці можуть лише за певних умов. Про це повідомляє Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Фінляндія відкривається для українців: умови в'їзду

Потрапити в країну можна за умови повного курсу вакцинації. При цьому, впускатимуть усіх українців. Зокрема, щеплених вакцинами Covishield та CoronaVac. Навіть попри те, що ці препарати поки офіційно не затверджені в ЄС.

Повний курс вакцинації потрібно завершити щонайменше за 14 днів до перетину кордону.

Швеція відкривається для українців: умови в'їзду