Измененные правила въезда в Нидерланды вступят в силу чуть позже. Как известно, с 8 августа.
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Исландия возвращает требование ПЦР-тестирование
С 27 июля путешественники, в том числе вакцинированы, при пересечении границы обязаны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19 или быстрый тест на антиген, сделан не позднее 72 часов до прибытия.
Такое решение принял министр здравоохранения Исландии из-за роста количества новых заражений.
Невакцинированные лица будут продолжать оказывать негативные результаты тестов ПЦР и проходить двойной ПЦР-скрининг с пятидневным карантином между ними, – говорится в сообщении.
Отмечается, что дети, рожденные в 2005 году и позже, и в дальнейшем будут освобождаться от всех пограничных ограничений.
Власти также советует жителям Исландии, в которых есть знакомые по всей стране, пройти обследование по прибытии, независимо от того, являются ли они бессимптомными или нет.
Напомним, с 1 июля Исландия заявила, что меняет правила проверки на коронавирус тех, кто пересекает границу. Обязательное ПЦР-тестирование отменили для туристов, которые предоставят справку о вакцинации.
Нидерланды меняют условия въезда с 8 августа
Как пишет avianews.com, с 8 августа для путешествий даже из безопасных стран за пределами ЕС придется показать сертификат о полной вакцинации, завершенную не ранее чем за 14 дней до поездки, или же отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 48 часов до въезда. Также можно предъявить быстрый тест на антиген (срок действия 24 часа).
От тестов освобождены дети до 12 лет.
Какие вакцины признают Нидерланды:
- Pfizer / BioNTech (Comirnaty);
- Astra Zeneca EU (Vaxzevria);
- Johnson & Johnson ((COVID-19 Vaccine) Janssen);
- Moderna (Spikevax);
- Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria);
- Serum Institute of India (Covishield);
- Sinopharm BIBP;
- Sinovac.
Напомним, ранее Нидерланды приняли решение разрешить въезд украинцам с любой целью, в частности туристической. Въезд украинцев – владельцев биометрических паспортов стал возможен без ограничений и сертификатов вакцинации.