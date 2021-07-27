Измененные правила въезда в Нидерланды вступят в силу чуть позже. Как известно, с 8 августа.

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Исландия возвращает требование ПЦР-тестирование

С 27 июля путешественники, в том числе вакцинированы, при пересечении границы обязаны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19 или быстрый тест на антиген, сделан не позднее 72 часов до прибытия.

Такое решение принял министр здравоохранения Исландии из-за роста количества новых заражений.

По данным Worldometer, по состоянию на 27 июля 2021 года в Исландии обнаружено 7 304 случая заражения коронавирусом, из них 30 летальных.

Невакцинированные лица будут продолжать оказывать негативные результаты тестов ПЦР и проходить двойной ПЦР-скрининг с пятидневным карантином между ними, – говорится в сообщении.

Отмечается, что дети, рожденные в 2005 году и позже, и в дальнейшем будут освобождаться от всех пограничных ограничений.

Власти также советует жителям Исландии, в которых есть знакомые по всей стране, пройти обследование по прибытии, независимо от того, являются ли они бессимптомными или нет.

Напомним, с 1 июля Исландия заявила, что меняет правила проверки на коронавирус тех, кто пересекает границу. Обязательное ПЦР-тестирование отменили для туристов, которые предоставят справку о вакцинации.

Нидерланды меняют условия въезда с 8 августа