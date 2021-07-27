Влада також радить жителям Ісландії, у яких є знайомі по всій країні, пройти обстеження після прибуття, незалежно від того, є вони безсимптомними чи ні.

Нагадаємо, з 1 липня Ісландія заявила, що змінює правила перевірки на коронавірус тих, хто перетинає кордон. Обов'язкове ПЛР-тестування скасували для туристів, які нададуть довідку про вакцинацію.

Нідерланди змінюють умови в'їзду з 8 серпня

Як пише avianews.com, з 8 серпня для подорожей навіть з безпечних країн за межами ЄС доведеться показати сертифікат про повну вакцинацію, завершену не раніше ніж за 14 днів до поїздки, або ж негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 48 годин до в'їзду. Також можна пред'явити швидкий тест на антиген (термін дії 24 години).

Від тестів звільнені діти до 12 років.

Які вакцини визнають Нідерланди:

Pfizer/BioNTech (Comirnaty);

Astra Zeneca EU (Vaxzevria);

Johnson & Johnson ((COVID-19 Vaccine) Janssen);

Moderna (Spikevax);

Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria);

Serum Institute of India (Covishield);

Sinopharm BIBP;

Sinovac.

За даними Worldometer, станом на 27 липня 2021 року у Нідерландах виявлено 1 847 372 випадки зараження коронавірусом, з них 17 801 летальний.

Нагадаємо, раніше Нідерланди прийняли рішення дозволити в'їзд українцям з будь-якою метою, зокрема туристичною. В'їзд українців – власників біометричних паспортів став можливий без обмежень і сертифікатів вакцинації.