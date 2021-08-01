Що ж, влада Швейцарії прийняла рішення виключити Україну зі списку "червоних" країн. Тому тепер українці можуть в'їхати на територію цієї держави.
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З 2 серпня 2021 року Україна більше не вважається країною ризику. Для в'їзду до Швейцарії з цієї країни застосовуються звичайні вимоги, – йдеться у повідомленні.
Умови в'їзду до Швейцарії
Як повідомляє консульська служба МЗС України, залежно від типу поїздки, можливо, доведеться:
- заповнити електронну декларацію;
- пред'явити сертифікат про повний курс вакцинації (якщо після отримання останньої дози минуло 14 днів);
- негативний ПЛР тест, зроблений за 72 години до в'їзду;
- негативний швидкий тест, зроблений за 48 годин до в'їзду;
- вирушити на карантин.
Перевірити індивідуальні умови для в'їзду до Швейцарії можна за допомогою інтерактивної програми Travelcheck.
Якщо турист подорожує літаком, йому слід заздалегідь заповнити в'їзний формуляр: https://swissplf.admin.ch/home.
Які вакцини визнає Швейцарія
- AstraZeneca (Vaxzevria, SKBio і Covishield);
- Pfizer/BioNtech (Comirnaty);
- Johnson & Johnson (Janssen);
- Sinovac (CoronaVac);
- Moderna (Spikevax);
- Sinopharm (BIBP).
Відзначимо, раніше Швеція, Фінляндія, Португалія та Італія відкрили кордони для українців. Таке рішення ще прийняли Абу-Дабі й Саудівська Аравія. Натомість уряд Ісландії та Нідерландів повідомив про запровадження додаткових обмежень для туристів.
Крім того, у Міністерстві закордонних справ повідомили, що наразі для українських туристів відкрито 124 країни.