Що ж, влада Швейцарії прийняла рішення виключити Україну зі списку "червоних" країн. Тому тепер українці можуть в'їхати на територію цієї держави.

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З 2 серпня 2021 року Україна більше не вважається країною ризику. Для в'їзду до Швейцарії з цієї країни застосовуються звичайні вимоги, – йдеться у повідомленні.

Умови в'їзду до Швейцарії

Як повідомляє консульська служба МЗС України, залежно від типу поїздки, можливо, доведеться:

заповнити електронну декларацію;

пред'явити сертифікат про повний курс вакцинації (якщо після отримання останньої дози минуло 14 днів);

негативний ПЛР тест, зроблений за 72 години до в'їзду;

негативний швидкий тест, зроблений за 48 годин до в'їзду;

вирушити на карантин.

Перевірити індивідуальні умови для в'їзду до Швейцарії можна за допомогою інтерактивної програми Travelcheck.

Якщо турист подорожує літаком, йому слід заздалегідь заповнити в'їзний формуляр: https://swissplf.admin.ch/home.

Які вакцини визнає Швейцарія

AstraZeneca (Vaxzevria, SKBio і Covishield);

Pfizer/BioNtech (Comirnaty);

Johnson & Johnson (Janssen);

Sinovac (CoronaVac);

Moderna (Spikevax);

Sinopharm (BIBP).

За даними Worldometer, станом на 31 липня 2021 року у Швейцарії виявлено 717 665 випадків зараження коронавірусом, з них 10 906 летальних.

Відзначимо, раніше Швеція, Фінляндія, Португалія та Італія відкрили кордони для українців. Таке рішення ще прийняли Абу-Дабі й Саудівська Аравія. Натомість уряд Ісландії та Нідерландів повідомив про запровадження додаткових обмежень для туристів.

Крім того, у Міністерстві закордонних справ повідомили, що наразі для українських туристів відкрито 124 країни.