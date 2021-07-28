Про це повідомив очільник відомства Дмитро Кулеба. Він додав, що уряд України продовжить працювати над відкриттям країн і надалі.

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Туристичні можливості українців

Популярними туристичними напрямками є європейські курорти (Албанія, Болгарія, Греція, Кіпр, Хорватія і Чорногорія), африканський напрямок (Туреччина, Єгипет, Туніс, Сейшели), азійські країни (ОАЕ, Таїланд), а також Мальдіви, Грузія та Куба.

Станом на сьогодні для громадян України відкрито кордони 124 країн світу. Це літо набагато вільніше в плані подорожей, ніж минуле,

– заявив Кулеба.

Серед Європейських країн наразі відкрито 26 – це члени Євросоюзу та Велика Британія. Проте у МЗС заохочують більше подорожувати Україною, бо світовий туризм попри відкриття не є настільки безпечним для здоров’я, як раніше. Дмитро Кулеба ще раз нагадав про необхідність дотримання епідеміологічних норм та вакцинації.

До слова, 26 липня Швеція, Фінляндія та Португалія відкрили кордони для українців. А от уряд Ісландії та Нідерландів повідомив про запровадження додаткових обмежень для туристів.