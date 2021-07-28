Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Кулеба. Он добавил, что правительство Украины продолжит работать над открытием стран и в дальнейшем.

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Туристические возможности украинцев

Популярными туристическими направлениями являются европейские курорты (Албания, Болгария, Греция, Кипр, Хорватия и Черногория), африканский направление (Турция, Египет, Тунис, Сейшелы), азиатские страны (ОАЭ, Таиланд), а также Мальдивы, Грузия и Куба.

На сегодня для граждан Украины открыто границы 124 стран мира. Это лето гораздо свободнее в плане путешествий, чем прошлое,

– заявил Кулеба.

Среди европейских стран пока открыто 26 – это члены Евросоюза и Великобритания. Однако в МИД поощряют больше путешествовать по Украине, потому что мировой туризм несмотря на открытие не столь безопасным для здоровья, как раньше. Дмитрий Кулеба еще раз напомнил о необходимости соблюдения эпидемиологических норм и вакцинации.

К слову, 26 июля Швеция, Финляндия и Португалия открыли границы для украинцев. А вот правительство Исландии и Нидерландов сообщил о введении дополнительных ограничений для туристов.