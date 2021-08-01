Что же, власти Швейцарии приняли решение исключить Украину из списка "красных" стран. Поэтому теперь украинцы могут въехать на территорию этого государства.

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С 2 августа 2021 года Украина больше не считается страной риска. Для въезда в Швейцарию из этой страны применяются обычные требования, – говорится в сообщении.

Условия въезда в Швейцарию

Как сообщает консульская служба МИД Украины, в зависимости от типа поездки, возможно, придется:

  • заполнить электронную декларацию;
  • предъявить сертификат о полном курсе вакцинации (если после получения последней дозы прошло 14 дней);
  • отрицательный ПЦР тест, сделанный за 72 часа до въезда;
  • отрицательный быстрый тест, сделанный за 48 часов до въезда;
  • отправиться на карантин.

Проверить индивидуальные условия для въезда в Швейцарию можно с помощью интерактивной программы Travelcheck.

Если турист путешествует самолетом, ему следует заранее заполнить въездной форму: https://swissplf.admin.ch/home.

Какие вакцины признает Швейцария

  • AstraZeneca (Vaxzevria, SKBio и Covishield);
  • Pfizer / BioNtech (Comirnaty);
  • Johnson & Johnson (Janssen);
  • Sinovac (CoronaVac);
  • Moderna (Spikevax);
  • Sinopharm (BIBP).

Отметим, ранее Швеция, Финляндия, Португалия и Италия открыли границы для украинцев. Такое решение еще приняли Абу-Даби и Саудовская Аравия. В то же время правительство Исландии и Нидерландов сообщило о введении дополнительных ограничений для туристов.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел сообщили, что сейчас для украинских туристов открыто 124 страны.