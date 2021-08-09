Медуз сбрасывают в море с мусором: в сети показали, как "очищают" пляж в Геническе – видео
Источник:фейсбук "Геническ Сегодня"
В течение определенного времени на курортах Украины наблюдают настоящее нашествие медуз, которые портят отдых туристам. Недавно ситуация несколько улучшилась – их почти не было, однако сейчас они вернулись.
Это известно из видео, которыми делятся отдыхающие. Но на этот раз скандал разгорелся вокруг того, как очищают пляжи от медуз.
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На популярном украинском курорте в Геническе дети собрали медуз из воды и оставили их на пляже. Мужчины, скорее всего, работники пляжа, решили "убрать" зоны для туристов, сбрасывая живность в море вместе с мусором – бутылками, пластиковыми пакетами, песком и тому подобное.
Видео опубликовала одна из туристок Ирина Балтра.
Прошу отреагировать на действия своих работников. Дети собрали медузы на берег, ваши сотрудники вместе с мусором сбросили обратно в море. Как дети должны туда зайти? Кто к вам с таким отношением приедет? – написала женщина в своем посте.
В Геническе медуз сбрасывают в море вместе с мусором: смотрите видео
По словам мужчин-уборщиков, они собирают мусор, который сами же туристы здесь оставляют. Поэтому в этой ситуации виноваты отдыхающие.
Один из мужчин заявил, что мусор и медузы никак не мешают купаниям. После этого авторша видео предложила ему показать это на собственном примере, что он и сделал.
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Нашествие медуз на курортах Украины: коротко
- В июле 2021-го настоящее нашествие медуз наблюдалось на пляжах курортного Бердянска. Туристов много, но при этом мало кто купался в море.
- От этих животных страдали и другие популярные курорты – Кирилловка и Лазурное. Коса Пересыпь буквально усеяна ими.
- Специалисты Института рыбного хозяйства объяснили такой рост количества медуз. Причин несколько. Они также порекомендовали владельцам баз отдыха сдерживать нашествие путем установления барьерных сеток.
- Именно это и сделали в курортном поселке Кирилловка. Там снова зафиксировали чистое море – на 2 базах установили рыбацкие сетки вечером, и уже утром увидели результат.
- В то же время в Приморском Посаде пляж от мертвых тел медуз расчищала тяжелая строительная техника – грейдер;
- Совсем недавно ситуация улучшилась – медуз на пляжах и в море почти не было. Однако 1 августа одна из отдыхающих поделилась видео с курортной Кирилловки, на котором видно, что медузы вернулись.