Перед тем персонал баз отдыха и отдыхающие боролись с нашествием медуз всеми возможными методами. Но действенным оказался только один.
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Что известно об установлении сеток в Кирилловке
Следуя рекомендациям специалистов, на 2 базах отдыха в Крилловке установили специальные барьерные сети, которые препятствуют морским жителям попадать в прибрежную зону. После того с моря выловили уже тех медуз, плавали близко к пляжу.
Утром 21 июля отдыхающие радуются чистой и прозрачной воде в море. Особенно полноценному отдыху радуются дети, которые могут беспрепятственно играть на побережье.
Вероятно, вслед за Крилловкой сетки установят и другие курорты Азовского моря.
Прозрачная вода в Кирилловке: видео
Море без медуз: видео