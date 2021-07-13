Туристов здесь много, но при этом мало кто купается в море. В сети отдыхающие поделились видео, в которых можно увидеть, что происходит сейчас на побережье Бердянска.

Читайте также Рафтинг в Украине: 5 мест, куда следует поехать на сплав по реке в июле

По словам очевидцев, отдыхающие заходят разве что по колено в воду, ведь плавать рядом с медузами невозможно.

На квадратный метр по пять штук таких. Это жесть, и это только на берегу. Люди заходят максимум по ноги и все, дальше никто не купается, – рассказал один из авторов видео.

Он также добавил, что если есть матрас, то нормально, а так очень и не поплаваешь.

Смотрите видео:



На кадрах видно, что пляжи заполнены туристами, которые не купаются в море из-за огромных медуз.

В комментариях под видео, недовольные отдыхающие жалуются на испорченный отдых.

Отметим, в этом году на украинских морских курортах туристам все время что-то портит отдых. Например, на Азовском море отдыхающие страдают от укусов морских блох.

Черное море в Одессе из-за погодных условий начало "цвести" и получило оливково-зеленый оттенок. Кроме того, его побережья еще и покрыто нитчаткой – блогерша показала это на видео.