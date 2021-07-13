Туристів тут багато, але при цьому мало хто купається в морі. У мережі відпочивальники поділилися відео, в яких можна побачити, що відбувається зараз на узбережжі Бердянська.
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За словами очевидців, відпочивальники заходять хіба по коліна в воду, адже плавати поруч з медузами неможливо.
На квадратний метр по п'ять штук таких. Це жесть, і це тільки на березі. Люди заходять максимум по ноги і все, далі ніхто не купається, – розповів один з авторів відео.
Він також додав, якщо є матрац, то нормально, а так дуже й не поплаваєш.
Дивіться відео:
На кадрах видно, що пляжі заповнені туристами, які не купаються в морі через величезних медуз.
У коментарях під відео, незадоволені відпочивальники скаржаться на зіпсований відпочинок.
Відзначимо, цьогоріч на українських морських курортах туристам весь час щось псує відпочинок. Наприклад, на Азовському морі відпочивальники страждають від укусів морських бліх.
Чорне море в Одесі через погодні умови почало "цвісти" й отримало оливково-зелений відтінок. Крім того, його узбережжя ще й вкрите жабуринням – блогерка показала це у відео.