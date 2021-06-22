Крім того, в популярній серед туристів Кирилівці помітили першу медузу в цьому році. Місцеві кажуть, що вже зовсім скоро очікується їх нашестя. Про це розповів Олександр Візуал на своєму YouTube-каналі, показавши мертву медузу, яку викинуло на берег після шторму.

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Інший відпочивальник зазначив, що на узбережжі Азовського моря дуже багато морських бліх. За його словами, ракоподібні не дають туристам купатися, бо неприємно кусаються.

Їх дуже багато зараз у морі, дуже багато. Вони боляче кусаються, неприємно. Є по всьому пляжу, маленькі і великі. Фішка в тому, що все море в цих блохах, повністю все, все узбережжя, – розповів Vitaliano Almazati на своєму YouTube-каналі.

Він додав, що люди купаються, але блохи щипають. У когось є алергія, а в когось немає.

Що відомо про морських бліх

Морські блохи – це одні з найпоширеніших м'ясоїдних ракоподібних. Розміри – 0,5 – 25 сантиметрів, тіло у більшості сплюснуте з боків, коричневого кольору. Вони зустрічаються в морях та океанах по всьому світу.

Морські блохи активні здебільшого вночі. Більшу частину дня вони перебувають в береговому піску. Там вони чекають припливу, з яким на берег хвилі приносять їхню їжу.

Харчуються рештками риб і крабів, морськими хробаками, а також паразитують на живій рибі.

За словами медиків, сам укус морської блохи не страшний, якщо він викликає свербіж чи почервоніння. У разі множинних укусів треба прийняти антигістамінний засіб і змастити рану заспокійливим кремом.

Відзначимо, раніше в Одесі через сильні опади Чорне море "зацвіло" потенційно токсичними бактеріями. Екологи б'ють на сполох, й настійливо рекомендують утриматися від купання.