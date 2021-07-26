В соцсетях пользователи постоянно делятся видео с отдыха. На этот раз они публикуют кадры из Кирилловки и Арабатской стрелки.

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В Кирилловке прошло нашествие медуз

В Азовском море в курортной Кирилловке, что в Запорожской области, почти не наблюдается медуз.

Кирилловка сегодня! Медузы ушли. Друзья, наконец-то можно смело купаться в море! Медуз почти нет, тело не щиплет. И не так жарко, как было, – заявил турист Евгений в своем Инстаграм.

В комментариях он пишет, что на косе Пересыпь, скорее всего, такая же ситуация, как и на Федотовой. По его словам, "море просто огонь".



Об отсутствии медуз на косе Пересыпь сообщили на YouTube-канале "Кириливка.укр".

На кадрах видно, что ни в воде, ни на берегу, медуз нет. Море чистое и туристы купаются.

Море и берег без медуз на косе Пересыпь: смотрите видео

Медузы на Арабатской стрелке исчезли из-за ветра

Когда дует ветер западный, северо-западный – медуза подходит к берегу. Но, отмечу, такое случается нечасто, ведь обычно ветер дует наоборот – со стороны Бирючий, из Кирилловки, тогда медуза отходит на другой берег. Сейчас море на Арабатке чистое, – говорит туристический гид, каякер Алексей Войцеховский корреспонденту Укринформа.

По его мнению, барьерные сетки, которые не позволяют медузам приближаться к берегу, именно на Арабатке не эффективны, потому что здесь мелководная акватория и преобладают нагонные ветра. Единственный выход – очищать берег.

По словам каякера, туристы, которые хорошо знают Арабатскую стрелку, понимают, что медузы – это не надолго, и в эти дни путешествуют другими локациями.

Медузы освободили море и пляжи на Арабатской стрелке: смотрите видео

Нашествие медуз на курортах Украины: коротко

В июле 2021-го настоящее нашествие медуз наблюдалось на пляжах курортного Бердянска. Туристов много, но при этом мало кто купался в море.

От этих животных страдали и другие популярные курорты – Кирилловка и Лазурное. Коса Пересыпь буквально усеяна ими.

Специалисты Института рыбного хозяйства объяснили такой рост количества медуз. Причин несколько. Они также порекомендовали владельцам баз отдыха сдерживать нашествие путем установления барьерных сеток.

Именно это и сделали в курортном поселке Кирилловка. Там снова зафиксировали чистое море – на 2 базах установили рыбацкие сетки вечером, и уже утром увидели результат.

В то же время в Приморском Посаде пляж от мертвых тел медуз расчищала тяжелая строительная техника – грейдер.

Отметим, ранее в сети появились живописные фото и видео из поселка Курортного, что в Одесской области, в которых отдыхающие уверяют, что море чистое, теплое, а главное без медуз.