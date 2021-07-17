Они рекомендуют владельцам баз отдыха сдерживать медуз с помощью установки барьерных сеток. Поскольку из-за невозможности заходить в море часть украинцев досрочно прекращают отпуска на побережье.

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Почему медуз стало больше: ответ ученых

Специалисты Института рыбного хозяйства и экологии моря объясняют, что распространение медуз может быть связано с увеличением численности их в Черном море. В Азовское море они попадают через Керченский пролив весной.

Дополнительно: из-за изменений в климате. Азовское море приближается к Черному по показателям солености воды. К тому же достаточно теплые зимы могут способствовать успешной зимовки даже теплолюбивых медуз. И это при том, что количество медуз за 30 лет уменьшилась в 700 раз!

Специалисты отметили, что в Азовском море есть 2 вида медуз – корнерот и аурелия или медуза ушастая. Они могут нанести вред здоровью человека из-за ожогов. Кроме того, медузы – также хищники, которые являются мощными конкурентами ценных промысловых рыб, потому что потребляют планктон.