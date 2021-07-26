У соцмережах користувачі постійно діляться відео з відпочинку. Цього разу вони публікують кадри з Кирилівки та Арабатської стрілки.
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У Кирилівці пройшла навала медуз
В Азовському морі у курортній Кирилівці, що в Запорізькій області, майже не спостерігається медуз.
Кирилівка сьогодні! Медузи пішли. Друзі, нарешті можна сміливо купатися в морі! Медуз майже немає, тіло не щипає. І не так жарко, як було, – заявив турист Євген у своєму Інстаграм.
У коментарях він пише, що на косі Пересип, найімовірніше, така ж ситуація, як і на Федотовій. За його словами, "море просто вогонь".
Про відсутність медуз на косі Пересип повідомили на YouTube-каналі "Кирилівка.укр".
На кадрах видно, що ні у воді, ні на березі, жодної медузи немає. Море чисте і туристи купаються.
Море та берег без медуз на косі Пересип: дивіться відео
Медузи на Арабатській стрілці зникли через вітер
Коли дує вітер західний, північно-західний – медуза підходить до берега. Але, відзначу, таке трапляється нечасто, адже зазвичай вітер дує навпаки – з боку Бирючого, з Кирилівки, тоді медуза відходить на інший берег. Зараз море на Арабатці чисте, – зауважує туристичний гід, каякер Олексій Войцеховський кореспонденту Укрінформу.
На його думку, бар'єрні сітки, які не дозволяють медузам наближатись до берега, саме на Арабатці не ефективні, бо тут мілководна акваторія і переважають нагонні вітри. Єдиний вихід – очищати берег.
За словами каякера, туристи, які добре знають Арабатську Стрілку, розуміють, що медузи – це не надовго, і в ці дні мандрують іншими локаціями.
Медузи звільнили море та пляжі на Арабатській стрілці: дивіться відео
Нашестя медуз на курортах України: коротко
- У липні 2021-го справжня навала медуз спостерігалася на пляжах курортного Бердянська. Туристів багато, але при цьому мало хто купався в морі.
- Від цих тварин страждали й інші популярні курорти – Кирилівка та Лазурне. Коса Пересип буквально всіяна ними.
- Фахівці Інституту рибного господарства пояснили таке зростання кількості медуз. Причин є декілька. Вони також порекомендували власникам баз відпочинку стримувати навалу шляхом встановлення бар'єрних сіток.
- Саме це й зробили у курортному селищі Кирилівка. Там знову зафіксували чисте море – на 2 базах встановили рибацькі сітки ввечері, і вже зранку побачили результат.
- Натомість у Приморському Посаді пляж від мертвих тіл медуз розчищала важка будівельна техніка – грейдер.
Відзначимо, раніше в мережі з'явилися мальовничі фото й відео з селища Курортного, що на Одещині, в яких відпочивальники запевняють, що море чисте, тепле, а головне без медуз.