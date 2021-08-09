Це відомо з відео, якими діляться відпочивальники. Але цього разу скандал розгорівся навколо того, як очищають пляжі від медуз.
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На популярному українському курорті у Генічеську діти зібрали медуз з води й залишили їх на пляжі. Чоловіки, найімовірніше, працівники пляжу, вирішили "прибрати" зони для туристів, скидаючи живність в море разом зі сміттям – пляшками, пластиковими пакетами, піском тощо.
Відео опублікувала одна із туристок Ірина Балтро у Фейсбук-спільноті "Генічеськ Сьогодні".
Прошу відреагувати на дії своїх робітників. Діти зібрали медузи на берег, ваші співробітники разом з сміттям скинули назад в море. Як діти мають туди зайти? Хто до вас з таким відношенням приїде? – написала жінка у своєму дописі.
У Генічеську медуз скидають у море разом зі сміттям: дивіться відео
За словами чоловіків-прибиральників, вони збирають сміття, яке самі ж туристи тут залишають. Тому у цій ситуації винні відпочивальники.
Один з чоловіків заявив, що сміття і медузи ніяк не заважають купанням. Після цього авторка відео запропонувала йому показати це на власному прикладі, що він і зробив.
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Нашестя медуз на курортах України
- У липні 2021-го справжня навала медуз спостерігалася на пляжах курортного Бердянська. Туристів багато, але при цьому мало хто купався в морі;
- Від цих тварин страждали й інші популярні курорти – Кирилівка та Лазурне. Коса Пересип буквально всіяна ними;
- Фахівці Інституту рибного господарства пояснили таке зростання кількості медуз. Причин є декілька. Вони також порекомендували власникам баз відпочинку стримувати навалу шляхом встановлення бар'єрних сіток;
- Саме це й зробили у курортному селищі Кирилівка, й знову зафіксували чисте море – на 2 базах встановили рибацькі сітки ввечері, і вже зранку побачили результат;
- Натомість у Приморському Посаді пляж від мертвих тіл медуз розчищала важка будівельна техніка – грейдер;
- Зовсім нещодавно ситуація покращилася – медуз на пляжах та у морі майже не було. Однак 1 серпня одна з відпочивальниць поділилася відео з курортної Кирилівки, на якому видно, що медузи повернулися.