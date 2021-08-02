Зовсім нещодавно ситуація покращилася – медуз на пляжах та у морі майже не було. Однак 1 серпня одна з відпочивальниць поділилася відео з курортної Кирилівки, на якому видно, що медузи повернулися.
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Новини в мене не дуже райдужні – до Кирилівки повернулися медузи. Їх дуже багато. Нам сьогодні не вдалося скупатися, вода дуже сильно щипає, – заявила дівчина.
Вона також додала, що вже вчора ввечері у воді всюди були обривки щупалець. Пройти було неможливо через велику кількість шматочків отруйних медуз.
За її словами, медузи не просто плавають у морі, а цілеспрямовано рухаються в сторону пляжу, тому на них дуже легко наштовхнутися.
На глибині взагалі утворився "кисіль" з медуз, через це не видно моря, – зауважує Аліса.
Крім того, авторка відео зазначає, що є морські блохи й нашестя комарів.
До Кирилівки повернулися медузи: дивіться відео
З хорошого, туристка відзначила велику кількість рибок.
Нашестя медуз на курортах України
- У липні 2021-го справжня навала медуз спостерігалася на пляжах курортного Бердянська. Туристів багато, але при цьому мало хто купався в морі;
- Від цих тварин страждали й інші популярні курорти – Кирилівка та Лазурне. Коса Пересип буквально всіяна ними;
- Фахівці Інституту рибного господарства пояснили таке зростання кількості медуз. Причин є декілька. Вони також порекомендували власникам баз відпочинку стримувати навалу шляхом встановлення бар'єрних сіток;
- Саме це й зробили у курортному селищі Кирилівка, й знову зафіксували чисте море – на 2 базах встановили рибацькі сітки ввечері, і вже зранку побачили результат;
- Натомість у Приморському Посаді пляж від мертвих тіл медуз розчищала важка будівельна техніка – грейдер.