Совсем недавно ситуация улучшилась – медуз на пляжах и в море почти не было. Однако 1 августа одна из отдыхающих поделилась видео с курортной Кирилловки, на котором видно, что медузы вернулись.

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Новости у меня не очень радужные – в Кирилловку вернулись медузы. Их очень много. Нам сегодня не удалось искупаться, вода очень сильно щиплет, – заявила девушка.

Она также добавила, что уже вчера вечером в воде везде были обрывки щупалец. Пройти было невозможно из-за обилия кусочков ядовитых медуз.

По ее словам, медузы не просто плавают в море, а целенаправленно движутся в сторону пляжа, поэтому на них очень легко наткнуться.

На глубине вообще образовался "кисель" из медуз, поэтому не видно моря, – говорит Алиса.

Кроме того, автор видео отмечает, что есть морские блохи и нашествия комаров.

В Кирилловку вернулись медузы: смотрите видео



Из хорошего, туристка отметила большое количество рыбок.

Нашествие медуз на курортах Украины