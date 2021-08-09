Это известно из видео, которыми делятся отдыхающие. Но на этот раз скандал разгорелся вокруг того, как очищают пляжи от медуз.

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На популярном украинском курорте в Геническе дети собрали медуз из воды и оставили их на пляже. Мужчины, скорее всего, работники пляжа, решили "убрать" зоны для туристов, сбрасывая живность в море вместе с мусором – бутылками, пластиковыми пакетами, песком и тому подобное.

Видео опубликовала одна из туристок Ирина Балтра в Фейсбук-сообществе "Геническ Сегодня".

Прошу отреагировать на действия своих работников. Дети собрали медузы на берег, ваши сотрудники вместе с мусором сбросили обратно в море. Как дети должны туда зайти? Кто к вам с таким отношением приедет? – написала женщина в своем посте.

В Геническе медуз сбрасывают в море вместе с мусором: смотрите видео



По словам мужчин-уборщиков, они собирают мусор, который сами же туристы здесь оставляют. Поэтому в этой ситуации виноваты отдыхающие.

Один из мужчин заявил, что мусор и медузы никак не мешают купаниям. После этого авторша видео предложила ему показать это на собственном примере, что он и сделал.

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