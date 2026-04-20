Начало отпуска традиционно ассоциируется с приятным волнением в терминале, прогулками и ожиданием рейса. Однако реалии 2025 и 2026 годов вносят свои коррективы. В этом году путешественники в Европе столкнулись с двойным вызовом: рекордной загруженностью ключевых хабов и техническими сбоями из-за внедрения новой системы въезда / выезда, рассказывает CN Traveller. Несмотря на то, что мы выбираем аэропорты по цене и удобству, фактор "толпы" становится решающим для сохранения нервов и средств.
Какие аэропорты стали наиболее критическими для пассажиров в этом году?
Внедрение системы EES в странах Шенгенской зоны в начале апреля привело к настоящему коллапсу в некоторых узлах. Например, в аэропорту Милан Линате пассажиры столкнулись с многотысячными очередями, из-за которых большинство людей просто не попали на свои рейсы, а некоторые были вынуждены тратить более 1000 долларов на альтернативные маршруты.
Поток пассажиров продолжает расти, превышая даже показатели до пандемии в 2019 году. Лидером антирейтинга загруженности остается лондонский Хитроу, который в 2025 году принял более 52 миллиона пассажиров. Вторую строчку уверенно держит Стамбул, а замыкает тройку самых активных парижский Шарль де Голль. Полный список самых загруженных международных узлов выглядит так:
- Лондон Хитроу (LHR) – 52,1 миллиона мест;
- Аэропорт Стамбула (IST) – 51,5 миллиона мест;
- Париж Шарль де Голль (CDG) – 43,2 миллиона мест;
- Амстердам Схипхол (AMS) – 41,3 миллиона мест;
- Франкфурт (FRA) – 40,7 миллиона мест;
- Мадрид Барахас (MAD) – 38,5 миллиона мест;
- Барселона (BCN) – 33,2 миллиона мест;
- Рим Фьюмичино (FCO) – 31 миллион мест;
- Стамбул Сабиха Гекчен (SAW) – 28,5 миллиона мест;
- Мюнхен (MUC) – 28 миллионов мест;
Какие аэропорты мира являются худшими?
Туристические эксперты издания The Independent составили собственный список аэропортов, которых стоит избегать, отмечая проблемы инфраструктуры и сервиса в 2026 году. Главным разочарованием стал нью-йоркский JFK из-за изнурительных очередей на паспортном контроле, тогда как европейские гиганты Мадрид и Париж (CDG) попали в немилость из-за запутанной логистики между терминалами.
В списке оказался и роскошный Сингапур (Чанги), который раскритиковали за чрезмерное и изнурительное количество развлечений. Опыт путешественников дополняют жалобы на аэропорты Праги и греческого Родоса, где пассажиры страдают от технических сбоев новой системы въезда / выезда, отсутствия питьевой воды и завышенных цен в залах ожидания.
