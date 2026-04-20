В 2026 году Япония остается одним из самых популярных туристических направлений в мире, пишет Express. В 2026 году страну признали лучшим туристическим направлением среди опрошенных путешественников: 37 процентов тех, кто посетил страну, назвали ее своим лучшим отпуском за последние 10 лет.
Страна получила высокую оценку благодаря сочетанию природных пейзажей, традиционной культуры и современных городов, а также стабильно растущему потоку туристов, который достиг десятков миллионов посетителей ежегодно.
Какие основные причины популярности Японии?
Япония известна уникальным балансом между историческим наследием и технологическим развитием, рассказывает MobiMatter. Старинные храмы, чайные церемонии и традиционные фестивали сосуществуют с современными мегаполисами, инновационной архитектурой и высоким уровнем городского комфорта.
Атмосфера Японии: смотреть видео
Страна также предлагает разнообразные сезонные впечатления. Весной популярны цветения сакуры, осенью яркие краски листьев, зимой горнолыжные курорты и зимние фестивали. Лето привлекает культурными мероприятиями и путешествиями к побережью.
Японская кухня является одной из главных причин туристического интереса. Суши, рамен, темпура и региональные специалитеты формируют богатый гастрономический опыт, который варьируется в зависимости от региона. Среди наиболее посещаемых городов в 2026 году выделяются:
- Токио – современный мегаполис с развитой инфраструктурой и развлечениями;
Токио / фото Canva
- Киото – культурный центр с храмами и историческими районами;
- Осака – гастрономическая столица и город ночной жизни;
- Саппоро – популярное зимнее направление;
Саппоро / фото Canva
- Фукуока – сочетание современного ритма и прибрежной атмосферы;
Япония стабильно входит в список самых безопасных стран мира. Низкий уровень преступности, эффективный общественный транспорт и хорошо организованная туристическая инфраструктура делают ее удобной для индивидуальных и семейных путешествий.
Насколько Япония доступна для туристов?
В 2026 году путешествия в Японию стали более доступными благодаря конкурентным авиационным предложениям, разнообразным вариантам жилья и туристическим транспортным проездным. Это позволяет лучше контролировать бюджет путешествия без потери качества опыта.
Что еще стоит знать о Японии?
Мы уже рассказывали о правилах пребывания в Японии. Например, за курение на улице предусмотрен штраф в размере 1000 – 5000 иен (280 – 1400 гривен). Курить в Японии можно только в специально отведенных местах.
Или же, если вы купили еду на вынос, то найдите скамейку или ближайший парк, поскольку в Японии не принято есть во время ходьбы.