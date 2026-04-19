Однако север Испании, а именно побережье Атлантики, предлагает совсем другой пихид – больше пространства и покоя, пишет Travel off Path. Специалисты отметили несколько городов, которые еще не стали массовыми туристическими магнитами, но точно достойны внимания.

Куда поехать в Испании этим летом?

Ла-Корунья (Галисия)

Этот вариант идеален для тех, кто хочет совместить пляжный отдых с культурным открытием.

Главные пляжи – Плайя-де-Риасор и Плайя-де-Орсан расположены рядом и привлекают красивыми видами и прохладной водой, которая спасает в жару.

Кроме пляжей город имеет интересный исторический центр с узкими улочками и знаковыми местами вроде Пласа-де-Мария-Пита. Настоящей "изюминкой" считается Башня Геркулеса – древний римский маяк, возвышающийся над океаном.

Средние цены в Ла-Корунье:

Обед в тапас-баре: 13 евро;

Ужин на двоих в ресторане: 50 евро;

Бюджетное жилье: 35 – 60 евро за ночь;

Проезд: 1,30 евро;

Музеи: 3 – 8 евро.

Сан-Себастьян (Страна Басков)

Этот курорт имеет спокойную атмосферу, которая разительно отличается от шумных туристических центров.

Город расположен у Бискайского залива и славится пляжем Плайя-де-ла-Конча – живописным заливом с мягким песком и красивыми видами. Даже в сезон здесь нет толп туристов, поскольку большинство посетителей – местные или гости из соседних регионов.

Главной гордостью города считается кухня. Старый квартал наполнен пинчо-барами и ресторанами высокого уровня. Добраться сюда легко через Бильбао, а дорога займет чуть больше часа.

Средние цены в Сан-Себастьяне:

Обед в тапас-баре: 18 евро;

Ужин на двоих: 50 евро;

Бюджетное жилье: 30 – 60 евро;

Проезд: 1,85 евро;

Музеи: 6 – 15 евро.

Сантандер (Кантабрия)

Это город для тех, кто хочет увидеть настоящую жизнь Испании. Здесь нет идеальной картинки старого города, потому что значительная часть застройки была потеряна после пожара прошлого века.

Зато город предлагает живую атмосферу и большие пляжи, где можно почувствовать пространство и спокойствие.

Туристам советуют посетить район Эль-Сардинеро и полуостров Ла-Магдалена. С них открываются красивые панорамы, есть уютные бухты и дворец Ла-Магдалена – бывшую королевскую резиденцию.

Средние цены в Сантандере:

Обед в тапас-баре: 15 евро;

Ужин на двоих: 50 евро;

Бюджетное жилье: 30 – 50 евро;

Проезд: 1,30 евро;

Музеи: 6 – 10 евро.

Эксперты In Journal советуют в Испании также обратить внимание на Валенсию. Это третий по величине город Испании расположен на восточном побережье Пиренейского полуострова.

Одна из главных визитных карточек города – комплекс Город науки и искусств, построен в старом русле реки Турия. Здесь расположены Дворец искусств "Королева София", Музей науки "Принц Филипп" и Океанографический музей. Среди других знаковых мест – Валенсийские ворота и 15 мостов, ставших символом города.

Город радует климатом – здесь около 300 солнечных дней в году и только около 20 дождливых. Именно в этом городе появилась паэлья, поэтому туристам обязательно стоит ее попробовать.

