Проте північ Іспанії, а саме узбережжя Атлантики, пропонує зовсім інший піхід – більше простору й спокою, пише Travel off Path. Фахівці відзначили кілька міст, які ще не стали масовими туристичними магнітами, але точно варті уваги.

Куди поїхати в Іспанії цього літа?

Ла-Корунья (Галісія)

Цей варіант ідеальний для тих, хто хоче поєднати пляжний відпочинок з культурним відкриттям.

Головні пляжі – Плайя-де-Ріасор та Плайя-де-Орсан розташовані поруч й приваблюють красивими краєвидами й прохолодною водою, яка рятує у спеку.

Крім пляжів місто має цікавий історичний центр з вузькими вуличками та знаковими місцями на кшталт Пласа-де-Марія-Піта. Справжньою "родзинкою" вважається Вежа Геркулеса – давній римський маяк, що височіє над океаном.

Середні ціни в Ла-Коруньї:

Обід у тапас-барі: 13 євро;

Вечеря на двох у ресторані: 50 євро;

Бюджетне житло: 35 – 60 євро за ніч;

Проїзд: 1,30 євро;

Музеї: 3 – 8 євро.

Сан-Себастьян (Країна Басків)

Цей курорт має спокійну атмосферу, яка разюче відрізняється від галасливих туристичних центрів.

Місто розташоване біля Біскайської затоки й славиться пляжем Плайя-де-ла-Конча – мальовничою затокою з м’яким піском та крисивими видами. Навіть у сезон тут немає натовпів туристів, оскільки більшість відвідувачів – місцеві чи гості з сусідніх регіонів.

Головною гордістю міста вважається кухня. Старий квартал наповнений пінчо-барами та ресторанами високого рівня. Дістатися сюди легко через Більбао, а дорога займе трохи більше години.

Середні ціни у Сан-Себастьяні:

Обід у тапас-барі: 18 євро;

Вечеря на двох: 50 євро;

Бюджетне житло: 30 – 60 євро;

Проїзд: 1,85 євро;

Музеї: 6 – 15 євро.

Сантандер (Кантабрія)

Це місто для тих, хто хоче побачити справжнє життя Іспанії. Тут немає ідеальної картинки старого міста, бо значна частина забудови була втрачена після пожежі минулого століття.

Натомість місто пропонує живу атмосферу й великі пляжі, де можна відчути простір і спокій.

Туристам радять відвідати район Ель-Сардінеро та півострів Ла-Магдалена. З них відкриваються красиві панорами, є затишні бухти й палац Ла-Магдалена – колишню королівську резиденцію.

Середні ціни в Сантандері:

Обід у тапас-барі: 15 євро;

Вечеря на двох: 50 євро;

Бюджетне житло: 30 – 50 євро;

Проїзд: 1,30 євро;

Музеї: 6 – 10 євро.

Експерти In Journal радять в Іспанії також звернути увагу на Валенсію. Це третє за величиною місто Іспанії розташоване на східному узбережжі Піренейського півострова.

Одна з головних візитівок міста – комплекс Місто науки та мистецтв, збудований у старому руслі річки Турія. Тут розташовані Палац мистецтв "Королева Софія", Музей науки "Принц Філіп" та Океанографічний музей. Серед інших знакових місць – Валенсійські ворота та 15 мостів, що стали символом міста.

Місто тішить кліматом – тут близько 300 сонячних днів на рік і лише близько 20 дощових. Саме в цьому місті з’явилася паелья, тож туристам обов’язково варто її спробувати.

