За результатами аналізу фотографій португальської столиці, у них виявили понад 2,6 мільйона відтінків, пише Just Cover.

Чому Лісабон став найбарвистішим містом у світі?

Лісабон очолив рейтинг серед 78 локацій, які відомі своєю колористикою. Водночас до трійки лідерів потрапило ще одне португальське місто – Порту.

Тепер подорожі тісно пов’язані із соцмережами, тому зовнішній вигляд міста відіграє важливу роль, особливо для тих, хто любить фотографуватися. Саме тому візуальна привабливість стала одним з ключових критеріїв у цьому дослідженні.

У зображеннях Лісабону нарахували понад 2,6 мільйона кольорів, тому він абсолютно заслужено посів першу сходинку.

Столиця Португалії відома пастельними фасадами, будинками з плиток та атмосферними районами. А ще особливого вайбу місту додають жовті трамваї, що кусують вузькими вуличками. Від цього місто виглядає ще фотогенічнішим.

Як виглядає кольоровий Лісабон: дивіться відео

Які ще міста увійшли до п’ятірки?

Друге місце посів Куала-Лумпур у Малайзії. У цьому місті поєднана сучасна архітектура з традиційними будівлями. Сильний візуальний контраст тут створюють хмарочоси в поєднанні зі святинями.



На третьому місці опинилося Порту. Місто вирізняють теракотові дахи та кольорові будинки вздовж річки Дору. Особливої родзинки тут додають бруковані вулиці та старовинні винні погреби.

Четверту позицію посіла Картахена – портове місто в Колумбії. Однією з найвідоміших пам’яток міста є жовта Годинникова вежа біля входу до Старого міста.



П’ятірку замикає Ріо-де-Жанейро. Це бразильське місто має понад 2,3 мільйона різних кольорів. Серед найвідоміших локацій – Сходи Селарон, оздоблені плиткою в жовтих, синіх та зелених відтінках. Вони давно стали візитівкою міста й приваблюють туристів зі всього світу.

До 15 найбарвистіших міст Америки увійшли Гуанахуато, Гавана, Новий Орлеан, Антигуа та Нью-Йорк. До європейських міст також потрапили Дубровник та Барселона.

