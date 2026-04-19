Аэропорты обычно ассоциируются с толпами, очередями и постоянным движением. Но что происходит, когда они становятся ненужными? Сегодня это места с пустыми терминалами, заросшими взлетными полосами и атмосферой, напоминающей декорации фильмов ужасов. Со ссылкой на Daily Mail, рассказываем о таких локациях.
Как выглядят самые жуткие заброшенные аэропорты мира?
- Никосия, Кипр
Когда-то это был главный аэропорт Кипра, который работал до 1974 года. После военного конфликта территорию покинули, и она оказалась в зоне ООН. Здесь до сих пор стоят заброшенные самолеты, а терминал медленно разрушается уже десятилетиями.
Никосия, Кипр / фото CNN
- Кай Так, Гонконг
Один из самых опасных аэропортов мира, где самолеты заходили на посадку буквально над крышами домов. Закрыт в 1998 году, сейчас территория превращена в современный городской район.
Кай Так, Гонконг, 1998 год / фото Википедии
- Мирабель, Канада
Должен был стать крупнейшим аэропортом мира, но проект провалился. Несмотря на масштабное строительство, пассажиропоток оказался минимальным. Сейчас часть территории используется для грузовых и технических нужд.
Мирабель, Канада / фото Википедии
- Темпельгоф, Германия
Аэропорт с противоречивой историей: использовался еще во времена нацистской Германии, а после Второй мировой стал ключевым во время Берлинской блокады. Сегодня это огромный общественный парк и пространство для беженцев.
Темпельгоф, Германия / фото Википедии
- Эллиникон, Греция
Бывший главный аэропорт Афин, закрыт в 2001 году. Часть территории сейчас перестраивают в современный "умный город" с парками, жильем и бизнес-центрами.
Эллиникон, Греция / фото Википедии
- Сьюдад-Реаль, Испания
Открылся в 2008 году как первый частный международный аэропорт Испании, рассчитан на роль крупного транспортного узла, рассказывает AeroTime. Проект стоимостью около 1,1 млрд евро поддерживался местным бизнесом, но столкнулся с задержками из-за разрешительных и экологических проблем, в частности из-за расположения части взлетной полосы в охраняемой зоне птиц.
Сьюдад-Реаль, Испания / фото BBC
Когда аэропорт наконец заработал, он уже проигрывал конкурентам, прежде всего мадридскому Барахасу, и не смог привлечь достаточно авиакомпаний и пассажиров. В итоге он обслужил лишь около 190 тысяч человек и быстро стал одним из самых известных примеров неудачных инфраструктурных проектов.
Какие еще новости будут вам интересны?
