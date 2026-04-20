Початок відпустки традиційно асоціюється з приємним хвилюванням у терміналі, прогулянками та очікуванням рейсу. Проте реалії 2025 та 2026 років вносять свої корективи. Цього року мандрівники в Європі зіштовхнулися з подвійним викликом: рекордною завантаженістю ключових хабів та технічними збоями через впровадження нової системи в'їзду / виїзду, розповідає CN Traveller. Попри те, що ми обираємо аеропорти за ціною та зручністю, фактор "натовпу" стає вирішальним для збереження нервів та коштів.
Які аеропорти стали найбільш критичними для пасажирів цього року?
Впровадження системи EES у країнах Шенгенської зони на початку квітня призвело до справжнього колапсу в деяких вузлах. Наприклад, в аеропорту Мілан Лінате пасажири зіштовхнулися з багатотисячними чергами, через які більшість людей просто не потрапили на свої рейси, а дехто був змушений витрачати понад 1000 доларів на альтернативні маршрути.
Мілан Лінате / фото Вікіпедії
Потік пасажирів продовжує зростати, перевищуючи навіть показники до пандемії у 2019 році. Лідером антирейтингу завантаженості залишається лондонський Хітроу, який у 2025 році прийняв понад 52 мільйони пасажирів. Другу сходинку впевнено тримає Стамбул, а замикає трійку найактивніших паризький Шарль де Голль. Повний список найбільш завантажених міжнародних вузлів виглядає так:
- Лондон Хітроу (LHR) – 52,1 мільйона місць;
- Аеропорт Стамбула (IST) – 51,5 мільйона місць;
- Париж Шарль де Голль (CDG) – 43,2 мільйона місць;
- Амстердам Схіпхол (AMS) – 41,3 мільйона місць;
- Франкфурт (FRA) – 40,7 мільйона місць;
- Мадрид Барахас (MAD) – 38,5 мільйона місць;
- Барселона (BCN) – 33,2 мільйона місць;
- Рим Ф'юмічіно (FCO) – 31 мільйон місць;
- Стамбул Сабіха Гекчен (SAW) – 28,5 мільйона місць;
- Мюнхен (MUC) – 28 мільйонів місць;
Які аеропорти світу є найгіршими?
Туристичні експерти видання The Independent склали власний список аеропортів, яких варто уникати, наголошуючи на проблемах інфраструктури та сервісу в 2026 році. Головним розчаруванням став нью-йоркський JFK через виснажливі черги на паспортному контролі, тоді як європейські гіганти Мадрид та Париж (CDG) потрапили в немилість через заплутану логістику між терміналами.
У списку опинився й розкішний Сінгапур (Чангі), який розкритикували за надмірну та виснажливу кількість розваг. Досвід мандрівників доповнюють скарги на аеропорти Праги та грецького Родосу, де пасажири потерпають від технічних збоїв нової системи в'їзду / виїзду, відсутності питної води та завищених цін у залах очікування.
