Ryanair открывает полеты из Львова в еще один город Германии: расписание и цены
10 декабря 2021 , 10:34Читати новину українською
Источник:lowcost.ua
Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair анонсировала новое направление из Львова. Будет летать в немецкий город Нюрнберг.
В настоящее время лоукостер выполняет полеты по 23 направлениям из города Льва.
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Ryanair открывает полеты из Львова в Нюрнберг
Так, первый полет из Львова в Нюрнберг намечен на 30 марта 2022 года.
Расписание рейсов
- Львов 14:50, 23:05 – Нюрнберг 15:35, 23:50;
- Нюрнберг 11:40, 19:55 – Львов 14:25, 22:40.
Рейсы будут выполняться самолетами дочерней авиакомпании Malta Air дважды в неделю – каждую среду и воскресенье.
Стоимость авиабилетов
Цены на билеты по новому направлению начинаются с 19.9 евро в одну сторону и от 39.9 евро в обе.
Самые дешевые тарифы подразумевают перевозку только маленькой единицы ручной клади размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов.Обратите внимание! Анонс нового направления связан с открытием базы Ryanair в аэропорту Нюрнберга, которая станет восьмой базой авиакомпании в Германии.
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