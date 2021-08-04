Авиакомпания Qatar Airways в сентябре запустит дополнительные рейсы в Киев
Источник:avianews.com
Qatar Airways постоянно запускает новые рейсы, в частности в украинскую столицу – Киев. Уже в сентябре авиаперевозчик увеличит общую частоту полетов по направлению Доха – Киев.
Теперь будет осуществляться 10 рейсов в неделю вместо 7. Они внесены в расписание по понедельникам, вторникам и пятницам.
Читайте также Как подготовить авто к летнему путешествию: полезные советы водителям
Рейсы будет выполнять среднемагистральный самолет Airbus A320 с 12 местами в бизнес-классе, которые разлагаются в горизонтальную кровать, и 120 креслами в экономклассе.
График полетов с 1 сентября:
- QR295 Доха 8:30 – Киев 13:50, ежедневно;
- QR296 Киев 17:00 – Доха 22:10 ежедневно;
- QR297 Доха 1:40 – Киев 7:00, понедельник, вторник, пятница;
- QR298 Киев 11:50 – Доха 17:00, понедельник, вторник, пятница.
Отмечается, что дополнительные вылеты по новому графику позволят сократить время пересадки в Дохе на пути к городам Ближнего Востока, Азии, Африки, Австралии, а также при вылете из городов Америки в Киев.
Напомним, Qatar Airways признана лучшей авиакомпанией в 2021 году. 6 лет подряд первое место в рейтинге занимала авиакомпания Air New Zealand, но не в этом году.
Новости других авиакомпаний, которые могут заинтересовать
- Впервые за 10 лет авиакомпания Wizz Air запустила рейс в "Борисполь". Кроме того, владелец лоукостера Wizz Air Йожеф Варади спрогнозировал падение цен на авиабилеты в ближайшее время;
- Ирландский Ryanair продает билеты за скидками в различных европейских направлениях. Из нескольких украинских аэропортов можно улететь от 8 евро в одну сторону;
- Латвийская государственная авиакомпания AirBaltic запустит дополнительные рейсы. Самолеты будут осуществлять перелеты из Риги в киевский аэропорт Борисполь;
- Украинская авиакомпания Bees Airline получила право на эксплуатацию двух экзотических маршрутов - Саудовская Аравия и Бахрейн;
- SkyUp Airlines запускает полеты из Киева в Париж и Ниццу с 19 августа. Также будет летать на популярный португальский остров Мадейра и в Саудовскую Аравию. Кроме того, лоукостер обновил форму своих бортпроводников;
- Немецкая авиакомпания Lufthansa заявила, что введет спальные места в экономклассе на дальних направлениях на постоянной основе.