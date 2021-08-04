Авиакомпания Qatar Airways в сентябре запустит дополнительные рейсы в Киев

Qatar Airways постоянно запускает новые рейсы, в частности в украинскую столицу – Киев. Уже в сентябре авиаперевозчик увеличит общую частоту полетов по направлению Доха – Киев.

Теперь будет осуществляться 10 рейсов в неделю вместо 7. Они внесены в расписание по понедельникам, вторникам и пятницам.

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Рейсы будет выполнять среднемагистральный самолет Airbus A320 с 12 местами в бизнес-классе, которые разлагаются в горизонтальную кровать, и 120 креслами в экономклассе.

График полетов с 1 сентября:

QR295 Доха 8:30 – Киев 13:50, ежедневно;

8:30 – 13:50, ежедневно; QR296 Киев 17:00 – Доха 22:10 ежедневно;

17:00 – 22:10 ежедневно; QR297 Доха 1:40 – Киев 7:00, понедельник, вторник, пятница;

1:40 – 7:00, понедельник, вторник, пятница; QR298 Киев 11:50 – Доха 17:00, понедельник, вторник, пятница.

Отмечается, что дополнительные вылеты по новому графику позволят сократить время пересадки в Дохе на пути к городам Ближнего Востока, Азии, Африки, Австралии, а также при вылете из городов Америки в Киев.

Напомним, Qatar Airways признана лучшей авиакомпанией в 2021 году. 6 лет подряд первое место в рейтинге занимала авиакомпания Air New Zealand, но не в этом году.

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