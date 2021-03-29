2020 стал настоящим испытанием для авиации, которая в этом году планирует "отбить" потери. Однако венгерская авиакомпания Wizz Air не будет повышать стоимость билетов после завершения кризиса, а наоборот – снизит.

Издание пообщалось с генеральным директором Wizz Air Джозефом Варади. В интервью он рассказал, как компания справляется с последствиями коронакризы и будет ли расти стоимость билетов.

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Как COVID-19 повлиял на работу Wizz Air

COVID-19 имел огромное влияние на всю планету, а не только на отдельные компании. Авиационная отрасль претерпела серьезный удар, – сказал Варади.

Он добавил, что дело не в том, что люди не хотят путешествовать, проблема заключается в ограничениях от правительств.

"Мы работаем примерно на 25% от своих возможностей, но ситуация не столь критична, как в 2020 году. В апреле 2020 года мы работали только на 6%, в августе этот показатель восстановился до 80%, в ноябре мы работали на 21% по сравнению с уровнем 2019", – рассказал генеральный директор авиакомпании.

По его словам, в перспективе, когда рынок полностью откроется, Wizz Air продолжит инвестировать в свое будущее даже во время пандемии. Он отметил, что они открыли 300 маршрутов, 16 баз, осуществили поставку 20 новых самолетов и продолжают обновлять свое оборудование.

Ожидать ли повышения стоимости авиабилетов

Я не думаю, что после отмены ограничений по завершению пандемии COVID-19 цены на авиабилеты вырастут. В ближайшее время мы увидим, как все авиакомпании будут пытаться вернуться на рынок, и некоторое время предложение будет превышать спрос, – заявил Джозеф.

Летом, когда начнется активное восстановление, состоится некоторое снижение цен, но не каждая компания сможет себе это позволить.

Относительно ситуации с точки зрения Wizz Air, то закупка 20 новых самолетов и планы по покупке еще 27 в течение года позволят лоукосту работать с очень низкими ценами.

У нас не будет необходимости повышать тарифы, даже наоборот – мы сможем позволить себе снизить тарифы и быть конкурентными на рынке, – заявил CEO Wizz Air.

По его мнению, в долгосрочной перспективе цены на билеты останутся на сегодняшнем уровне.

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