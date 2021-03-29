2020 став справжнім випробуванням для авіації, яка цьогоріч планує "відбити" втрати. Проте угорська авіакомпанія Wizz Air не підвищуватиме вартість квитків після завершення кризи, а навпаки – знизить.

Видання поспілкувалося з генеральним директором Wizz Air Джозефом Вараді. В інтерв'ю він розповів, як компанія справляється з наслідками коронакризи та чи зростатиме вартість квитків.

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Як COVID-19 вплинув на роботу Wizz Air

COVID-19 мав величезний вплив на всю планету, а не тільки на окремі компанії. Авіаційна галузь зазнала серйозного удару, – зауважив Вараді.

Він додав, що річ не в тім, що люди не хочуть подорожувати, проблема полягає в обмеженнях від урядів.

"Ми працюємо приблизно на 25% від своїх можливостей, але ситуація не така критична, як у 2020 році. У квітні 2020 року ми працювали тільки на 6%, у серпні цей показник відновився до 80%, у листопаді ми працювали на 21% у порівнянні з рівнем 2019 року", – розповів генеральний директор авіакомпанії.

За його словами, у найближчій перспективі, коли ринок повністю відкриється, Wizz Air продовжить інвестувати у своє майбутнє навіть під час пандемії. Він зазначив, що вони відкрили 300 маршрутів, 16 баз, здійснили поставку 20 нових літаків та продовжують оновлювати своє обладнання.

Чи очікувати на підвищення вартості авіаквитків

Я не думаю, що після скасування обмежень по завершенню пандемії COVID-19 ціни на авіаквитки зростуть. Найближчим часом ми побачимо, як всі авіакомпанії намагатимуться повернутися на ринок, і певний час пропозиція буде перевищувати попит, – заявив Джозеф.

Влітку, коли почнеться активне відновлення, відбудеться певне зниження цін, але не кожна компанія зможе собі це дозволити.

Щодо ситуації з точки зору Wizz Air, то закупівля 20 нових літаків та плани стосовно купівлі ще 27 протягом року дозволять лоукостеру працювати з дуже низькими цінами.

У нас не буде необхідності підвищувати тарифи, навіть навпаки – ми зможемо дозволити собі знизити тарифи та бути конкурентними на ринку, – заявив CEO Wizz Air.

На його думку, у довгостроковій перспективі ціни на квитки залишаться на сьогоднішніх рівнях.

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