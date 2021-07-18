Польша изменила требования для авиапассажиров: что теперь обязаны делать туристы

18 июля 2021 , 09:02
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Источник:

твитер Посольства Украины в Польше

Власти Польши приняли решение ввести дополнительные условия для лиц, прибывающих в страну авиатранспортом. Нововведения начали действовать с 17 июля.

Теперь каждый пассажир должен заполнять карту местонахождения путешественника в электронном виде. Это нужно сделать до вылета в Польшу.

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От 17 июля 2021 года все лица, прилетающие в Польшу, должны перед вылетом заполнить карту местонахождения путешественника в электронном виде, – говорится в сообщении.

В карте необходимо указать:

  • название страны, откуда началось путешествие;
  • номер рейса;
  • дату прибытия;
  • имя и фамилия;
  • документ, удостоверяющий личность;
  • контактные данные (телефон, адрес электронной почты);
  • адрес всех мест, где намерены останавливаться в течение 14 дней пребывания в Польше (например, отель, семейный дом, база отдыха);
  • информацию, подтверждающую вакцинацию от COVID-19, факт выздоровления или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Отмечается, что новые требования касаются исключительно тех лиц, которые путешествуют самолетом.

Обратите внимание! Необходимый формуляр по ссылке.

Что с условиями в других странах

Автор: Марта Касіянчук