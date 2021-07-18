Польша изменила требования для авиапассажиров: что теперь обязаны делать туристы
18 июля 2021 , 09:02Читати новину українською
Источник:твитер Посольства Украины в Польше
Власти Польши приняли решение ввести дополнительные условия для лиц, прибывающих в страну авиатранспортом. Нововведения начали действовать с 17 июля.
Теперь каждый пассажир должен заполнять карту местонахождения путешественника в электронном виде. Это нужно сделать до вылета в Польшу.
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От 17 июля 2021 года все лица, прилетающие в Польшу, должны перед вылетом заполнить карту местонахождения путешественника в электронном виде, – говорится в сообщении.
В карте необходимо указать:
- название страны, откуда началось путешествие;
- номер рейса;
- дату прибытия;
- имя и фамилия;
- документ, удостоверяющий личность;
- контактные данные (телефон, адрес электронной почты);
- адрес всех мест, где намерены останавливаться в течение 14 дней пребывания в Польше (например, отель, семейный дом, база отдыха);
- информацию, подтверждающую вакцинацию от COVID-19, факт выздоровления или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.
Отмечается, что новые требования касаются исключительно тех лиц, которые путешествуют самолетом.Обратите внимание! Необходимый формуляр по ссылке.
Что с условиями в других странах
- Правительство Хорватии разрешило въезд украинцам. Теперь туристы могут попасть на отдых без объяснения причины пересечения границы, но есть определенные условия;
- Маврикий – один из самых популярных островов Индийского океана, объявил об открытии границ для туристов, в частности из Украины;
- Словения обновила условия въезда. Путешественники со всего мира имеют возможность въехать на территорию этой балканской страны;
- В то же время, Израиль вернул требование карантина для туристов, а Мальта решила закрыть границы для невакцинированных путешественников;
- Правительство Таиланда приняло решение усилить карантин из-за роста заболеваемости COVID-19.