Польша изменила требования для авиапассажиров: что теперь обязаны делать туристы

Власти Польши приняли решение ввести дополнительные условия для лиц, прибывающих в страну авиатранспортом. Нововведения начали действовать с 17 июля.

Теперь каждый пассажир должен заполнять карту местонахождения путешественника в электронном виде. Это нужно сделать до вылета в Польшу.

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От 17 июля 2021 года все лица, прилетающие в Польшу, должны перед вылетом заполнить карту местонахождения путешественника в электронном виде, – говорится в сообщении.

В карте необходимо указать:

название страны, откуда началось путешествие;

номер рейса;

дату прибытия;

имя и фамилия;

документ, удостоверяющий личность;

контактные данные (телефон, адрес электронной почты);

адрес всех мест, где намерены останавливаться в течение 14 дней пребывания в Польше (например, отель, семейный дом, база отдыха);

информацию, подтверждающую вакцинацию от COVID-19, факт выздоровления или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Отмечается, что новые требования касаются исключительно тех лиц, которые путешествуют самолетом.

Что с условиями в других странах