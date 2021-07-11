Она продлится сутки. Как только человек получит отрицательный ПЦР-тест, сделанный по прибытии в Израиль, самоизоляция завершится.

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В то же время лица, которые возвращаются из 16 стран с высоким уровнем заболеваемости, должны самоизолироваться на 14 дней. При наличии двух отрицательных тестов на COVID-19 – 10 дней.

К странам с высоким уровнем заболеваемости относятся:

Объединенные Арабские Эмираты;\

Сейшельские Острова;

Эквадор;

Эфиопия;

Боливия;

Гватемала;

Гондурас;

Зимбабве;

Замбия;

Намибия;

Парагвай;

Чили;

Колумбия;

Коста-Рика;

Киргизия;

Тунис.

Туристов из других стран, в частности из Украины, ожидает лишь 24 часа изоляции.

Новые правила начнут действовать с 16 июля и будут касаться не только путешественников, но и израильских граждан.

По данным Worldometer, по состоянию на 11 июля 2021 года в Израиле обнаружено 846 083 случаи заражения коронавирусом, из них 6 438 летальных.

Отметим, ранее Израиль заявил, что будет штрафовать своих граждан за поездки в страны красного списка.