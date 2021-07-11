Она продлится сутки. Как только человек получит отрицательный ПЦР-тест, сделанный по прибытии в Израиль, самоизоляция завершится.
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В то же время лица, которые возвращаются из 16 стран с высоким уровнем заболеваемости, должны самоизолироваться на 14 дней. При наличии двух отрицательных тестов на COVID-19 – 10 дней.
К странам с высоким уровнем заболеваемости относятся:
- Объединенные Арабские Эмираты;\
- Сейшельские Острова;
- Эквадор;
- Эфиопия;
- Боливия;
- Гватемала;
- Гондурас;
- Зимбабве;
- Замбия;
- Намибия;
- Парагвай;
- Чили;
- Колумбия;
- Коста-Рика;
- Киргизия;
- Тунис.
Туристов из других стран, в частности из Украины, ожидает лишь 24 часа изоляции.
Новые правила начнут действовать с 16 июля и будут касаться не только путешественников, но и израильских граждан.
Отметим, ранее Израиль заявил, что будет штрафовать своих граждан за поездки в страны красного списка.