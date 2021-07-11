Вона триватиме добу. Як тільки людина отримає негативний ПЛР-тест, зроблений по прибутті до Ізраїлю, самоізоляція завершиться.

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Водночас особи, які повертаються з 16 країн з високим рівнем захворюваності, мають самоізолюватись на 14 днів. При наявності двох негативних тестів на COVID-19 – 10 днів.

До країн з високим рівнем захворюваності належать:

  • Об'єднані Арабські Емірати;
  • Сейшельські Острови;
  • Еквадор;
  • Ефіопія;
  • Болівія;
  • Гватемала;
  • Гондурас;
  • Зімбабве;
  • Замбія;
  • Намібія;
  • Парагвай;
  • Чилі;
  • Колумбія;
  • Коста-Рика;
  • Киргизія;
  • Туніс.

Туристів з інших країн, зокрема з України, очікує лише 24 години ізоляції.

Нові правила почнуть діяти з 16 липня і стосуватимуться не лише мандрівників, а й ізраїльських громадян.

Відзначимо, раніше Ізраїль заявив, що штрафуватиме своїх громадян за поїздки в країни червоного списку.