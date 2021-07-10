О закрытии границ сообщил мальтийский Министр здравоохранения Крис Ферн. Он отметил, что это ограничение вступит в силу с 14 июля.

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Что известно об условиях въезда на Мальту

Невакцинированным туристам въезд запрещен. Путешественники должны будут предоставить признан Мальтой, Европейским Союзом или Великобританией сертификат о вакцинации. Это означает, что пока Украинской пока попасть на Мальту не удастся.

Мы будем первой страной в Европе, которая сделает этот шаг,

– сказал Крис Ферн.

Он также добавил, что по новым правилам детям без сопровождения взрослых въезд запрещен. Без прививки пускать только детей до 12 лет, если родители, их сопровождают, получили полный курс вакцинации. Кроме того, несовершеннолетним теперь для пересечения границы необходимо будет предоставить недавние негативные ПЦР-тесты.

Чиновник отметил, что и невакцинированные жители Мальты отныне не смогут путешествовать.

По словам Ферна, подавляющее большинство новых случаев заболевания COVID-19 на Мальте связанные с зарубежными поездками в людей, которые не получили прививок.