Про закриття кордонів повідомив мальтійський Міністр охорони здоров'я Кріс Ферн. Він зазначив, що це обмеження набере чинності з 14 липня.

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Що відомо про умови в’їзду на Мальту

Невакцинованим туристам в’їзд заборонено. Мандрівники повинні будуть надати визнаний Мальтою, Європейським Союзом або Великою Британією сертифікат про вакцинацію. Це означає, що наразі українцям поки що потрапити на Мальту не вдасться.

Ми будемо першою країною в Європі, яка зробить цей крок,

– сказав Кріс Ферн.

Він також додав, що за новими правилами дітям без супроводу дорослих в’їзд заборонено. Без щеплення пускатимуть тільки дітей до 12 років, якщо батьки, котрі їх супроводжують, отримали повний курс вакцинації. Крім того, неповнолітнім особам тепер для перетину кордону буде необхідно надати нещодавні негативні ПЛР-тести.

Урядовець зазначив, що й невакциновані жителі Мальти відтепер не зможуть подорожувати.

За словами Ферна, переважна більшість нових випадків захворювання COVID-19 на Мальті пов'язані із закордонними поїздками у людей, які не отримали щеплень.