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Український Гранд-Каньйон

Цю місцину називають херсонськими горами. Так, вам не почулося, у Херсоні є гори! Вони є частиною ландшафтного заказника "Станіславський", площа якого становить майже 660 гектарів. Поміж люди його називають Гранд-Каньйоном через схожість із відомим американським братом.

Олешківські піски

Це є друга найбільша пустеля в Європі. Територія Олешківських пісків займає 1 600 квадратних метрів. Варто взяти гіда, аби не заблукати в дюнах. До речі, раніше, цей об’єкт був стратегічним для військових, і тому – тривалий час був секретним. Де-не-де лишилася стара техніка, тому можна зробити доволі колоритні фото.

Сафарі

Справжнє сафарі, як у фільмах можна відвідати у біосферному заповіднику "Асканія-Нова". За попереднім записом, звичайно. Але якщо ви вже зібралися у мандрівку Херсонщиною, то ці дикі степи та прерії обов’язкові до відвідувань!

Морська Ейфелева вежа

Джарилгацький маяк розташований на однойменному острові. Його побудували у 1902 році за проєктом конструктора Густава Ейфеля (який придумав Ейфелеву вежу в Парижі). Стиль той самий – скелети, переплетіння, мереживна конструкція з міцного металу.

Степові водоспади на фоні руїн садиби

У селищі Козацьке збереглися руїни замку князя Трубецького. Головною дорогою до маєтку була річка Дніпро, тому парадний фасад і центральні ворота були спрямовані до річки. Але це можна лише уявити, адже до наших днів збереглися руїни палацу, огорожа, місток, господарські будівлі (погреби, склад і флігель) в стилі псевдоготики.

Поруч – розташовані унікальні степові водоспади, висотою від 6 до 10 метрів.

Руїни фортеці Кизи-кермена

На кам’янистих берегах водосховища колись була фортеця Кизи-Кермен. Нині це територія селища Борислав. Його перейменувала Катерина II, коли вони з князем Потьомкіним подорожували причорноморським краєм і засновували міста.



Руїни стародавньої фортеці / Фото агенції Find way

Чим дістатися?

Найкращим варіантом буде SKODA KAMIQ, яка оснащена передовими технологіями Sport Chassis Control – режим спортивного водіння. Ця модель поєднує в собі переваги кросовера і позашляховика. Нею можна комфортно їздити як містом, так і гірським бездоріжжям. Середня витрата палива становить 4 літри на 100 кілометрів. Розгін до ста кілометрів за годину двигун KAMIQ набирає від 8,3 секунди. Звісно, як і в будь-якій моделі SKODA, безпека тут на вищому рівні: 9 подушок безпеки (Side Assist і Passenger Protection).



SKODA-KAMIQ / Фото: skoda-storyboard.com

Детальніше про авто SKODA KAMIQ дивіться у тест-драйві:

Приємної мандрівки!