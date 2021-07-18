Теперь каждый пассажир должен заполнять карту местонахождения путешественника в электронном виде. Это нужно сделать до вылета в Польшу.
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От 17 июля 2021 года все лица, прилетающие в Польшу, должны перед вылетом заполнить карту местонахождения путешественника в электронном виде, – говорится в сообщении.
В карте необходимо указать:
- название страны, откуда началось путешествие;
- номер рейса;
- дату прибытия;
- имя и фамилия;
- документ, удостоверяющий личность;
- контактные данные (телефон, адрес электронной почты);
- адрес всех мест, где намерены останавливаться в течение 14 дней пребывания в Польше (например, отель, семейный дом, база отдыха);
- информацию, подтверждающую вакцинацию от COVID-19, факт выздоровления или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.
Отмечается, что новые требования касаются исключительно тех лиц, которые путешествуют самолетом.