Тепер кожен пасажир повинен заповнювати карту місцеперебування мандрівника в електронному вигляді. Це потрібно зробити до вильоту у Польщу.
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Від 17 липня 2021 року усі особи, що прилітають до Польщі, повинні перед вильотом заповнити карту місцезнаходження мандрівника в електронному вигляді, – йдеться у повідомленні.
У карті необхідно вказати:
- назву країни, звідки почалася подорож;
- номер рейсу;
- дату прибуття;
- ім'я та прізвище;
- документ, що посвідчує особу;
- контактні дані (телефон, адресу електронної пошти);
- адреси всіх місць, де маєте намір зупинятися протягом 14 днів перебування у Польщі (наприклад, готель, сімейний будинок, база відпочинку);
- інформацію, що підтверджує вакцинацію від COVID-19, факт одужання або негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.
Наголошується, що нові вимоги стосуються винятково тих осіб, які подорожують літаком.