Тепер кожен пасажир повинен заповнювати карту місцеперебування мандрівника в електронному вигляді. Це потрібно зробити до вильоту у Польщу.

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Від 17 липня 2021 року усі особи, що прилітають до Польщі, повинні перед вильотом заповнити карту місцезнаходження мандрівника в електронному вигляді, – йдеться у повідомленні.

У карті необхідно вказати:

назву країни, звідки почалася подорож;

номер рейсу;

дату прибуття;

ім'я та прізвище;

документ, що посвідчує особу;

контактні дані (телефон, адресу електронної пошти);

адреси всіх місць, де маєте намір зупинятися протягом 14 днів перебування у Польщі (наприклад, готель, сімейний будинок, база відпочинку);

інформацію, що підтверджує вакцинацію від COVID-19, факт одужання або негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

Наголошується, що нові вимоги стосуються винятково тих осіб, які подорожують літаком.