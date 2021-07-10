Через це громадський транспорт не працюватиме вночі. А усіх роботодавців закликають заохочувати працівників виконувати роботу з дому.

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Що відомо про обмеження в Таїланді

Уряд Таїланду повідомив про:

  • Запровадження комендантської години з 21:00 до 04:00 години;
  • заборону збиратися компаніям де є більше, ніж 5 людей;
  • припинення курсування громадського транспорту під час комендантської години;
  • обмеження на пересування між провінціями;
  • громадські та розважальні заклади, а також парки не працюватимуть з 20:00 до 04:00 години.

Ці обмеження стосуються провінцій: Бангкок, Накхон Патом, Наратхіват, Сонгкхла, Патхум Тані, Паттані, Яла, Самут Пракарн, Самут Сакхон.