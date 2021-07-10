Поэтому общественный транспорт не будет работать ночью. А всех работодателей призывают поощрять работников выполнять работу по дому.

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Что известно об ограничении в Таиланде

Правительство Таиланда сообщило о:

Введении комендантского часа с 21:00 до 04:00 часов;

запрет собираться компаниям более 5 человек;

прекращение курсирования общественного транспорта во время комендантского часа;

ограничения на передвижение между провинциями;

общественные и развлекательные заведения, а также парки не будут работать с 20:00 до 04:00 часов.

Эти ограничения касаются провинций Бангкок, Накхон Патом, Наратхиват, Сонгкхла, Патхум Тани, Паттани, Яла, Самут Пракарн, Самут Сакхон.