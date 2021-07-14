Умови наступні: турист має пройти повний курс щеплень або надати результати ПЛР-тесту або довідку про одужання від коронавірусу.

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Які умови в’їзду для українців

У Словенії скасували обов'язковий 14-денний карантин для усіх туристів.

Будь-хто, у кого є Європейський цифровий сертифікат або цифровий сертифікат COVID з третьої країни, зможе в'їхати в країну, не проходячи карантин,

– мовиться в заяві уряду.

Мандрівники з країн, значно постраждалих від COVID і його нових штамів, занесені до червоного списку. Україна входить до помаранчевих країн. Для в'їзду необхідно надати один з документів: