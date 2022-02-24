Как перед пандемией: Исландия полностью упразднила ограничения в пределах

Министр здравоохранения Исландии Виллум Тор Торссон объявил, что страна полностью отменяет ограничения, связанные с пандемией COVID-19. Новые правила начнут действовать 25 февраля.

Другие ограничения, в частности, ограничения на пребывание до 200 человек в одном общественном месте, будут сняты в четверг, 24 февраля.

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В то же время министр здравоохранения Виллум Тор Торссон заявил, что больным и дальше стоит оставаться дома.

Вирус все еще с нами, и мы знаем, что многие люди все еще заразятся,

– отметили на пресс-конференции.

Исландия открывает границы

На сегодняшней пресс-конференции премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир заявила, что снятие ограничений соответствует рекомендациям главного эпидемиолога страны.

Путешественникам больше не придется регистрироваться до прибытия или предъявлять сертификаты о прививках. Снятие ограничений относится и к невакцинированным путешественникам. Власти решили, что теперь они не должны проходить тестирование или находиться в карантине в течение 5 дней с момента приезда.

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, что существующие ограничения действовали в стране с 1 октября 2021 года.