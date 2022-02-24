Как перед пандемией: Исландия полностью упразднила ограничения в пределах
Источник:Iceland Review
Министр здравоохранения Исландии Виллум Тор Торссон объявил, что страна полностью отменяет ограничения, связанные с пандемией COVID-19. Новые правила начнут действовать 25 февраля.
Другие ограничения, в частности, ограничения на пребывание до 200 человек в одном общественном месте, будут сняты в четверг, 24 февраля.
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В то же время министр здравоохранения Виллум Тор Торссон заявил, что больным и дальше стоит оставаться дома.
Вирус все еще с нами, и мы знаем, что многие люди все еще заразятся,
– отметили на пресс-конференции.
Исландия открывает границы
На сегодняшней пресс-конференции премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир заявила, что снятие ограничений соответствует рекомендациям главного эпидемиолога страны.
Путешественникам больше не придется регистрироваться до прибытия или предъявлять сертификаты о прививках. Снятие ограничений относится и к невакцинированным путешественникам. Власти решили, что теперь они не должны проходить тестирование или находиться в карантине в течение 5 дней с момента приезда.Напомним, что существующие ограничения действовали в стране с 1 октября 2021 года.
Как мир выходит из ограничений COVID: последние данные
- Австрийские власти объявили, что с 22 февраля в стране будет действовать "Правило 3-G". То есть туристам достаточно предоставить сертификат, подтверждающий вакцинацию, тестирование или недавнее выздоровление;
- Власти Иордании приняли решение смягчить COVID-ограничение на въезд иностранцев;
- В Латвии вводится трехэтапный план смягчения условий, связанных с пандемией коронавируса;
- Власти Израиля приняли решение открыться для всех туристов, в том числе невакцинированных, при условии двух отрицательных ПЦР-тестов;
- 18 февраля власти Бельгии дали разрешение на восстановление полноценной работы гостиниц, ресторанов и ночных клубов;
- 17 февраля Доминиканская Республика отменила все ограничения и вернулась в допандемическую жизнь;
- Власти Венгрии с 15 февраля изменили правила въезда для туристов, прибывающих в страну авиатранспортом;
- На основании рекомендаций Научного комитета Туниса с 15 февраля в стране сняли ряд ограничений, в частности, разрешили вакцинированным туристам не сдавать ПЦР-тест;
- Первой из европейских стран об отмене всех ограничений объявила Дания. Нововведения начали действовать 1 февраля.