Одна из стран Ближнего Востока полностью отменила ограничения для туристов

Бахрейн стал первым среди стран Ближнего Востока, кто будет впускать иностранных путешественников без сертификатов вакцинации и карантина.

С 20 февраля 2022 года въехать в страну могут все – даже непривитые туристы. Вакцинация больше не является обязательным пунктом для посещения Бахрейна.

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Процедура пересечения границы Бахрейна

Начиная с воскресенья, 20 февраля 2022:

Всем пассажирам, прибывающим в Королевство Бахрейн, не нужно сдавать ПЦР-тест в аэропорту страны. Для иностранных туристов отменен 7-дневный карантин.

В то же время правительство страны просит туристов продолжать соблюдать общие правила безопасности: носить маску, соблюдать социальную дистанцию ​​и минимизировать физический контакт.

Как происходила отмена ограничений

Отмечается, что ограничения снимались в несколько этапов. Как только границы открылись, въезд был возможен исключительно для привитых не менее чем за 14 дней до прибытия в страну туристов. На протяжении всего отдыха они были вынуждены сдавать дополнительные ПЦР-тесты.

С 9 января 2022 года для привитых, а также переболевших иностранцев потребовался лишь один тест по прилету. С 4 февраля было отменено требование о предъявлении отрицательного ПЦР-теста перед посадкой в ​​самолет. И наконец, сейчас власти страны отменили карантин для иностранцев, у которых нет свидетельства о прививках или перенесенной COVID-19.

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