Одна из стран Ближнего Востока полностью отменила ограничения для туристов
Источник:Bahrainairport.bh
Бахрейн стал первым среди стран Ближнего Востока, кто будет впускать иностранных путешественников без сертификатов вакцинации и карантина.
С 20 февраля 2022 года въехать в страну могут все – даже непривитые туристы. Вакцинация больше не является обязательным пунктом для посещения Бахрейна.
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Процедура пересечения границы Бахрейна
Начиная с воскресенья, 20 февраля 2022:
- Всем пассажирам, прибывающим в Королевство Бахрейн, не нужно сдавать ПЦР-тест в аэропорту страны.
- Для иностранных туристов отменен 7-дневный карантин.
В то же время правительство страны просит туристов продолжать соблюдать общие правила безопасности: носить маску, соблюдать социальную дистанцию и минимизировать физический контакт.
Как происходила отмена ограничений
Отмечается, что ограничения снимались в несколько этапов. Как только границы открылись, въезд был возможен исключительно для привитых не менее чем за 14 дней до прибытия в страну туристов. На протяжении всего отдыха они были вынуждены сдавать дополнительные ПЦР-тесты.
С 9 января 2022 года для привитых, а также переболевших иностранцев потребовался лишь один тест по прилету. С 4 февраля было отменено требование о предъявлении отрицательного ПЦР-теста перед посадкой в самолет. И наконец, сейчас власти страны отменили карантин для иностранцев, у которых нет свидетельства о прививках или перенесенной COVID-19.
Другие страны, смягчившие ограничения: последние новости
- 18 февраля власти Бельгии дали разрешение на восстановление полноценной работы гостиниц, ресторанов и ночных клубов;
- Доминиканская Республика отменила все ограничения и вернулась к допандемической жизни с 17 февраля;
- Власти Венгрии с 15 февраля изменили правила въезда для туристов, прибывающих в страну авиатранспортом;
- Литва приняла решение смягчить правила въезда для иностранцев из третьих стран – отменила для них обязательный карантин;
- На основании рекомендаций Научного комитета Туниса с 15 февраля в стране сняли ряд ограничений, в частности разрешили вакцинированным туристам не сдавать ПЦР-тест.
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- Власти Индии решили пересмотреть правила въезда для иностранцев. Страна упразднила обязательный карантин для прибывших.