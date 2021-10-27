МАУ назвала 27 направлений, по которым будет летать зимой: перечень

27 октября 2021 , 18:53
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Источник:

avianews.com

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" анонсировала перечень регулярных полетов, выполняемых в период зимней навигации 2021 – 2022 годов. Сезон начнется с переводом часов на зимнее время – 31 октября.

Регулярная маршрутная сеть МАУ будет содержать один внутренний рейс и 26 международных направлений. В зимний период авиаперевозчик будет летать из Киева, Одессы, Днепра и Харькова.

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Куда МАУ будет летать зимой из аэропорта "Борисполь"

  • Амстердам
  • Афины
  • Баку
  • Барселона
  • Берлин
  • Вильнюс
  • Дели
  • Дубай
  • Ереван
  • Женева
  • Каир
  • Кишинев
  • Ларнака
  • Лондон
  • Милан
  • Мюнхен
  • Париж
  • Прага
  • Рим
  • Стамбул
  • Тбилиси
  • Тель-Авив

Из Одессы МАУ хочет летать в Стамбул и Тель-Авив, а также из Днепра и Харькова в Тель-Авив.

Отмечается, что пересадки из внутренних рейсов на международные МАУ поможет обеспечить авиакомпания-партнер "Роза Ветров" (Windrose) – она ​​будет подвозить в столичный аэропорт пассажиров из Львова, Ивано-Франковска, Харькова, Днепра и Запорожья.

Эти пассажиры могут купить единственный билет на внутренний и международный рейс с гарантированной стыковкой в ​​аэропорту Борисполь. То есть, если самолет задержится и человек опоздает на пересадку, авиакомпания бесплатно поменяет билет на следующий рейс в конечный пункт.

Обратите внимание! В пресс-службе МАУ рекомендуют следить за правилами пересечения границ на сайте консульской службы МИД Украины.

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Автор: Марта Касіянчук