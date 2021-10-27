МАУ назвала 27 направлений, по которым будет летать зимой: перечень

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" анонсировала перечень регулярных полетов, выполняемых в период зимней навигации 2021 – 2022 годов. Сезон начнется с переводом часов на зимнее время – 31 октября.

Регулярная маршрутная сеть МАУ будет содержать один внутренний рейс и 26 международных направлений. В зимний период авиаперевозчик будет летать из Киева, Одессы, Днепра и Харькова.

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Куда МАУ будет летать зимой из аэропорта "Борисполь"

Амстердам

Афины

Баку

Барселона

Берлин

Вильнюс

Дели

Дубай

Ереван

Женева

Каир

Кишинев

Ларнака

Лондон

Милан

Мюнхен

Париж

Прага

Рим

Стамбул

Тбилиси

Тель-Авив

Из Одессы МАУ хочет летать в Стамбул и Тель-Авив, а также из Днепра и Харькова в Тель-Авив.

Отмечается, что пересадки из внутренних рейсов на международные МАУ поможет обеспечить авиакомпания-партнер "Роза Ветров" (Windrose) – она ​​будет подвозить в столичный аэропорт пассажиров из Львова, Ивано-Франковска, Харькова, Днепра и Запорожья.

Эти пассажиры могут купить единственный билет на внутренний и международный рейс с гарантированной стыковкой в ​​аэропорту Борисполь. То есть, если самолет задержится и человек опоздает на пересадку, авиакомпания бесплатно поменяет билет на следующий рейс в конечный пункт.

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Кроме того, МАУ пополнит свой флот двумя дальнемагистральными широкофюзеляжными самолетами Boeing 777-300.