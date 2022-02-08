Лоукостер SkyUp открывает три новых рейса из Одессы: куда будет летать

Украинская бюджетная авиакомпания SkyUp Airlines анонсировала запуск новых направлений в летнем расписании из одного города Украины. Речь идет об Одессе.

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SkyUp открывает три новых рейса из Одессы в Грецию

Так, улететь из Одессы в Грецию можно будет уже с конца мая 2022 года. В частности:

Одесса – Афины : с 27 мая, по пятницам;

: с 27 мая, по пятницам; Одесса – Корфу : с 28 мая, по субботам;

: с 28 мая, по субботам; Одесса – Салоники: с 1 июня, каждую среду.

Билеты по этим направлениям уже в продаже на официальном сайте авиакомпании. Их стоимость варьируется от 1 до 3 тысяч гривен.

SkyUp Airlines: последние новости

Авиакомпания SkyUp получила разрешение на выполнение полетов из Киева в итальянский город Ольбия, что на острове Сардиния;

Авиаперевозчик анонсировал запуск новых регулярных рейсов из Харькова в города Испании, Грузии, Словакии, Болгарии, Греции, Кипр, Чехии, Италии, Израиля, Черногории и Албании;

Также SkyUp анонсировал открытие нового маршрута из Запорожья, а еще в 2022 году авиаперевозчик откроет полеты из разных городов Украины в Испанию, Австрию и Грецию;

Кроме того, Госавиаслужба Украины разрешила SkyUp Airlines выполнять новые рейсы из Львова и Киева в ряд восточных стран – Королевство Саудовская Аравия и Таджикистан.