Лоукостер SkyUp открывает три новых рейса из Одессы: куда будет летать

8 февраля 2022 , 14:30
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Источник:

фейсбук Международного аэропорта "Одесса"

Украинская бюджетная авиакомпания SkyUp Airlines анонсировала запуск новых направлений в летнем расписании из одного города Украины. Речь идет об Одессе.

Лоукостер открывает прямые рейсы в города солнечной Греции.

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SkyUp открывает три новых рейса из Одессы в Грецию

Так, улететь из Одессы в Грецию можно будет уже с конца мая 2022 года. В частности:

  • Одесса – Афины: с 27 мая, по пятницам;
  • Одесса – Корфу: с 28 мая, по субботам;
  • Одесса – Салоники: с 1 июня, каждую среду.

Билеты по этим направлениям уже в продаже на официальном сайте авиакомпании. Их стоимость варьируется от 1 до 3 тысяч гривен.

Отметим, ранее авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) также анонсировала новый рейс из Одессы. Будет летать в столицу Литвы – Вильнюс.

SkyUp Airlines: последние новости

  • Авиакомпания SkyUp получила разрешение на выполнение полетов из Киева в итальянский город Ольбия, что на острове Сардиния;
  • Авиаперевозчик анонсировал запуск новых регулярных рейсов из Харькова в города Испании, Грузии, Словакии, Болгарии, Греции, Кипр, Чехии, Италии, Израиля, Черногории и Албании;
  • Также SkyUp анонсировал открытие нового маршрута из Запорожья, а еще в 2022 году авиаперевозчик откроет полеты из разных городов Украины в Испанию, Австрию и Грецию;
  • Кроме того, Госавиаслужба Украины разрешила SkyUp Airlines выполнять новые рейсы из Львова и Киева в ряд восточных стран – Королевство Саудовская Аравия и Таджикистан.
Автор: Марта Касіянчук