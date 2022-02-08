Лоукостер SkyUp открывает три новых рейса из Одессы: куда будет летать
8 февраля 2022 , 14:30Читати новину українською
Украинская бюджетная авиакомпания SkyUp Airlines анонсировала запуск новых направлений в летнем расписании из одного города Украины. Речь идет об Одессе.
Лоукостер открывает прямые рейсы в города солнечной Греции.
Интересно SkyUp сменил бесплатный сервис на регулярных рейсах: что следует знать пассажирам
SkyUp открывает три новых рейса из Одессы в Грецию
Так, улететь из Одессы в Грецию можно будет уже с конца мая 2022 года. В частности:
- Одесса – Афины: с 27 мая, по пятницам;
- Одесса – Корфу: с 28 мая, по субботам;
- Одесса – Салоники: с 1 июня, каждую среду.
Билеты по этим направлениям уже в продаже на официальном сайте авиакомпании. Их стоимость варьируется от 1 до 3 тысяч гривен.Отметим, ранее авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) также анонсировала новый рейс из Одессы. Будет летать в столицу Литвы – Вильнюс.
SkyUp Airlines: последние новости
- Авиакомпания SkyUp получила разрешение на выполнение полетов из Киева в итальянский город Ольбия, что на острове Сардиния;
- Авиаперевозчик анонсировал запуск новых регулярных рейсов из Харькова в города Испании, Грузии, Словакии, Болгарии, Греции, Кипр, Чехии, Италии, Израиля, Черногории и Албании;
- Также SkyUp анонсировал открытие нового маршрута из Запорожья, а еще в 2022 году авиаперевозчик откроет полеты из разных городов Украины в Испанию, Австрию и Грецию;
- Кроме того, Госавиаслужба Украины разрешила SkyUp Airlines выполнять новые рейсы из Львова и Киева в ряд восточных стран – Королевство Саудовская Аравия и Таджикистан.