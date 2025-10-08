Мы тоже не слишком любим, когда сталкиваемся с такой проблемой, поэтому решили исследовать этот вопрос и нашли несколько действительно гениальных лайфхаков для упаковки вещей. Оставайтесь с нами, чтобы узнать все детали от 24 Канала со ссылкой на Express.

Какие есть лайфхаки для упаковки вещей в чемодан?

Если вы хоть раз стояли над чемоданом, пытаясь закрыть его коленом – этот метод точно для вас. Прокатка – это простой, но невероятно эффективный способ складывания вещей, который помогает сохранить пространство и предотвратить сминание одежды.

Начните с того, чтобы разложить выбранный предмет одежды на ровной, чистой поверхности. Если это футболка, то сложите рукава внутрь к центру, чтобы образовался прямоугольник. Если это брюки, то сложите их вдоль, чтобы получить длинную и узкую форму. Затем зацепите один край и плотно сверните вещь в рулон. Чем плотнее вы сложите одежду, тем меньше места они займут. Именно этот эффект сжатия позволяет сэкономить много места в чемодане. К тому же, свернутые вещи легко заполняют пробелы и углы, которые обычно остаются пустыми после обычного складывания.

Метод упаковки / Фото Depositphotos

Для более длинных предметов, как платья или свитера, сначала сложите их пополам, а затем сверните снизу вверх. С рубашками с воротником стоит быть осторожнее: застегните пуговицы, загните рукава назад и сверните, чтобы не повредить воротник.

Еще одно преимущество метода прокатки – это отсутствие резких складок. Поскольку ткань не сгибается под углом, одежда после путешествия выглядит значительно свежее. Лучше всего этот способ подходит для повседневной одежды: футболок, джинсов, трикотажа. Для костюмов или структурированных платьев можно использовать прокатку, но, возможно, после приезда стоит будет быстро пройтись парой.

Блогерка Элин Лоури на своей страничке в Тик Ток тоже рассказала лайфхак, в котором показала, как пакует свои вещи в чемодан. Она отметила, что этот метод позволяет сложить как можно больше вещей всего за несколько минут. Секрет заключается в том, чтобы паковать одежду вертикально. Такой способ помогает оптимизировать внутреннее пространство чемодана, особенно это удобно, когда нужно взять с собой объемные вещи, как пальто или ботинки.

