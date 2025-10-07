Мы осмотрели несколько видео известного эксперта путешествий Gary Bembridge, который известен своими эксклюзивным советами для туристов. В своем ютуб-канале он поделился вещами, которые действительно раздражают членов экипажа, а также важные вещи, которые стоит знать, когда дело доходит до отдыха на круизе. Поэтому оставайтесь с нами, чтобы узнать все подробности от 24 Канала.

Смотрите также От обычного к необычному: в Луцке открылось новое культурное пространство



Какие частые правила нарушают туристы во время отдыха на круизе?

1. Бронирование шезлонгов заранее:

Хотя в большинстве круизных линий уже введены правила относительно запрета бронирования шезлонгов, многие туристы все равно оставляют свои личные вещи, думая, что это останется незамеченным. Сейчас экипаж имеет право забирать такие вещи в камеру хранения, если шезлонг долгое время остается без пользователя.

К сожалению, большинство людей не осознает, что такое поведение является неуважением к другим, ведь пока вы отсутствуете, шезлонг могли бы занять те, кто действительно в нем нуждается.

Отдых на круизе / фото Depositphotos

2. Не соблюдение дресс-кода:

Как отмечает Express, пассажиры часто игнорируют дресс-код на борту, например: заходят в ресторан в купальнике вместо закрытой одежды. Эти правила являются базовыми и обязательными для всех.

Смотрите также В Украине есть действующий вулкан, о котором никто не знает: где искать эти "двери в ад"

3. Базовые правила гигиены:

Очень важным является соблюдение базовых правил гигиены на борту, чтобы предотвратить распространение вирусных инфекций, которые могут повлиять не только на других пассажиров, а и на персонал. Блогер Gary Bembridge в своем ютуб-канале отмечает:

Если инфекция распространяется по кораблю и вызывает вспышку – это создает огромную нагрузку на экипаж, кроме их привычных обязанностей. В таком случае им приходится выполнять дополнительные задачи: подавать еду в буфете, обеспечивать обслуживание номеров для изолированных пассажиров и выполнять дополнительную уборку для тех, кто находится в изоляции,

– комментирует он.

4. Система чаевых:

Не менее важным аспектом, который стоит понять всем, кто путешествует на борту – это система чаевых. Автор канала говорит:



Еще одна вещь, которая сводит экипаж с ума – это когда пассажиры снимают чаевые, поскольку это настоящее недоразумение относительно того, какую роль они играют. Большинство круизных линий, которые не включают чаевые в тариф, добавляют их к бортовым счетам пассажиров. Но, если вы обратите внимание, вы увидите, что в наши дни их называют не чаевыми, а такими вещами, как плата за обслуживание экипажа, или плата за благодарность экипажа,

– объясняет он.



Чаевые персоналу /фото Depositphotos

5. Жалобы руководству:

Часто бывает такое, что туристы сталкиваются с проблемой и сразу обращаются к руководству, не попытавшись решить ее через работника. Помните – открытый диалог поможет избежать конфликтов поможет избежать конфликтов и сделает отдых более приятным для всех.

Можем сделать вывод, что стоит наслаждаться каждой минутой отдыха, но также помните о базовых правилах поведения и уважение к другим людям.

О чем важно узнать перед предстоящим отдыхом?