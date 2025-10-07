Тревел-блогерка @jane.prorvina рассказала, на какую пропаганду о путешествиях больше никогда не поведется. Она побывала во многих странах мира, поэтому знает все о путешествиях. Об этом сообщает 24 Канал.

Какие тревел-лайфхаки на самом деле не работают?

Дешевые рейсы с ранним вылетом

Многие туристы часто ведутся на низкую цену на авиабилеты, потому что считают, что так смогут сэкономить. На самом деле они только жертвуют собственным комфортом. Тех 10 или 20 евро, сэкономленных на билетах, пойдут на еду или другие развлечения пока будете ждать заселения в отель.

Кроме того, после подъема посреди ночи вы будете уставшие, поэтому в первый день путешествия захотите просто отдохнуть с дороги.

Отели на окраине города

Номера в отелях на окраине города всегда стоят дешевле, чем в центре. Некоторые туристы охотно бронируют их с мыслью: "Да здесь только переночевать". Однако Евгения больше не делает такую ошибку, ведь на постоянное добирание до этого отеля придется потратить значительно больше. Кроме того, время в пути буквально будет воровать самое важное – время вашего отпуска.

Не покупать страховку

Путешественники с ограниченным бюджетом часто отказываются от надежного страхования, из-за чего очень рискуют. Тревел-блогер рассказала, что всегда покупает страхование, а особенно после того, как ее муж упал с высоты 15-го этажа, когда летел на параплане в горах Франции. Он чудом выжил и получил несколько переломов. Лечение во Франции обошлось бы супругам в более 20 тысяч евро, но благодаря страховке они заплатили лишь 287 евро.

А как действительно можно сэкономить в путешествиях?

