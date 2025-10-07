Ми оглянули декілька відео відомого експерта мандрівок Gary Bembridge, який відомий своїми ексклюзивним порадами для туристів. У своєму ютуб-каналі він поділився речами, які дійсно дратують членів екіпажу, а також важливі речі, які варто знати, коли справа доходить до відпочинку на круїзі. Тож залишайтесь з нами, щоб дізнатись всі подробиці від 24 Каналу.

Які часті правила порушують туристи під час відпочинку на круїзі?

1. Бронювання шезлонгів заздалегідь:

Хоч у більшості круїзних ліній уже запроваджено правила щодо заборони бронювання шезлонгів, багато туристів все одно залишають свої особисті речі, думаючи, що це залишиться непоміченим. Наразі екіпаж має право забирати такі речі до камери схову, якщо шезлонг довгий час залишається без користувача.

На жаль, більшість людей не усвідомлює, що така поведінка є неповагою до інших, адже поки ви відсутні, шезлонг могли б зайняти ті, хто справді його потребує.

Відпочинок на круїзі

2. Не дотримання дрес-коду:

Як зазначає Express, пасажири часто ігнорують дрес-код на борту, наприклад: заходять до ресторану в купальнику замість закритого одягу. Ці правила є базовими й обов’язковими для всіх.

3. Базові правила гігієни:

Дуже важливим є дотримання базових правил гігієни на борту, щоб запобігти поширенню вірусних інфекцій, які можуть вплинути не тільки на інших пасажирів, а і на персонал. Блогер Gary Bembridge у своєму ютуб-каналі зазначає:

Якщо інфекція поширюється по кораблю та викликає спалах – це створює величезне навантаження на екіпаж, окрім їхніх звичних обов’язків. В такому випадку їм доводиться виконувати додаткові завдання: подавати їжу в буфеті, забезпечувати обслуговування номерів для ізольованих пасажирів та виконувати додаткове прибирання для тих, хто перебуває в ізоляції,

– коментує він.

4. Система чайових:

Не менш важливим аспектом, який варто зрозуміти усім, хто подорожує на борту – це система чайових. Автор каналу каже:



Ще одна річ, яка зводить екіпаж з розуму – це коли пасажири знімають чайові, оскільки це справжнє непорозуміння щодо того, яку роль вони відіграють. Більшість круїзних ліній, які не включають чайові в тариф, додають їх до бортових рахунків пасажирів. Але, якщо ви звернете увагу, ви побачите, що в наші дні їх називають не чайовими, а такими речами, як плата за обслуговування екіпажу, або плата за вдячність екіпажу,

– пояснює він.



Чайові персоналу

5. Скарги керівництву:

Часто буває таке, що туристи стикаються з проблемою і одразу звертаються до керівництва, не спробувавши вирішити її через працівника. Пам’ятайте – відкритий діалог допоможе уникнути конфліктів і зробить відпочинок приємнішим для всіх.

Можемо зробити висновок, що варто насолоджуватись кожною хвилиною відпочинку, але також пам’ятайте про базові правила поведінки та повагу до інших людей.

Про що важливо дізнатись перед майбутнім відпочинком?