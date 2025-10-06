Мы нашли интересный и малоизвестный поселок, двигаясь по которому можно найти немало хороших маршрутов с впечатляющими видами. Оставайтесь с нами, чтобы узнать подробности от 24 Канала со ссылкой на Karpatium.
Где расположено село Дземброня и какова его история?
Высокогорный поселок расположен в Верховинском районе Ивано-Франковской области. Именно с него начинается популярный маршрут, дорожками которого можно выйти к горе Ушастый Камень и горы Дземброня, с которой видно самую высокую точку украинских карпат - Говерлу. В поселке сохранилась своя культура, уникальные обычаи и национальные традиции.
Село Дземброня / фото Ольга Воропай
Земли вокруг Дземброня покрыты одиночными горами-великанами и стремительными горными потоками. На западных склонах также четко видно ледниковый кар, в котором берет начало река Дземброня (левый приток Черного Черемоша). Протяженность села составляет 10 километров, а жителей всего более 250 человек. Как пишут в ВПохідКарпатами, местные всегда могут помочь с выбором жилья, продажей сувениров и советом, где попробовать вкусного вина.
Какие туристические маршруты есть в селе Дземброни?
- Главным маршрутом будет поход на гору Поп Иван (Черногорский). Заранее предупреждаем, что путь будет не простым, ведь его длина составляет целых 24 километра, а перепад высот около 1230 метров. Среднее время преодоления путешествия составляет 9 – 10 часов. Начало маршрута начинается с села Дземброня, из которого дальше поднимается по склонам горы Ушастый Камень до самой вершины горы Поп Иван. Назад возвращаемся через вершину Смотрич.
- Вторым маршрутом будет на гору Мунчель. Перепад высот составляет более 1200 метров, длина пути 22 километра, а среднее время преодоления примерно 9 – 10 часов. Исходная точка так же село Дземброня, дальше нужно подняться до долины Чуфровой, и последней будет гора Мунчель. Спуститься вниз можно через Довбушеву скалу прямо к поселку Быстреца. Если вы будете идти этим маршрутом, вы можете прогуляться через красивый кедровый лес, который редко можно увидеть в этой местности.
- Последний маршрут будет самым легким – это путь в горы Крента. Начинается путешествие не из села Дземброня, а с его районного центра – Верховины. Перепад высот составляет 740 метров, длина 18 километров, а среднее преодоление занимает 7 – 8 часов вашего времени. С Верховины есть дорога к горе Крента, где сразу можно спуститься сразу в село Дземброня.
Прогуливаясь всеми этими маршрутами, вы получите множество хороших и ярких воспоминаний о путешествии.
Село Дземброня: смотреть видео
