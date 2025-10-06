Мы нашли интересный и малоизвестный поселок, двигаясь по которому можно найти немало хороших маршрутов с впечатляющими видами. Оставайтесь с нами, чтобы узнать подробности от 24 Канала со ссылкой на Karpatium.

Где расположено село Дземброня и какова его история?

Высокогорный поселок расположен в Верховинском районе Ивано-Франковской области. Именно с него начинается популярный маршрут, дорожками которого можно выйти к горе Ушастый Камень и горы Дземброня, с которой видно самую высокую точку украинских карпат - Говерлу. В поселке сохранилась своя культура, уникальные обычаи и национальные традиции.

Село Дземброня / фото Ольга Воропай

Земли вокруг Дземброня покрыты одиночными горами-великанами и стремительными горными потоками. На западных склонах также четко видно ледниковый кар, в котором берет начало река Дземброня (левый приток Черного Черемоша). Протяженность села составляет 10 километров, а жителей всего более 250 человек. Как пишут в ВПохідКарпатами, местные всегда могут помочь с выбором жилья, продажей сувениров и советом, где попробовать вкусного вина.

Какие туристические маршруты есть в селе Дземброни?

Главным маршрутом будет поход на гору Поп Иван (Черногорский). Заранее предупреждаем, что путь будет не простым, ведь его длина составляет целых 24 километра, а перепад высот около 1230 метров. Среднее время преодоления путешествия составляет 9 – 10 часов. Начало маршрута начинается с села Дземброня, из которого дальше поднимается по склонам горы Ушастый Камень до самой вершины горы Поп Иван. Назад возвращаемся через вершину Смотрич. Вторым маршрутом будет на гору Мунчель. Перепад высот составляет более 1200 метров, длина пути 22 километра, а среднее время преодоления примерно 9 – 10 часов. Исходная точка так же село Дземброня, дальше нужно подняться до долины Чуфровой, и последней будет гора Мунчель. Спуститься вниз можно через Довбушеву скалу прямо к поселку Быстреца. Если вы будете идти этим маршрутом, вы можете прогуляться через красивый кедровый лес, который редко можно увидеть в этой местности. Последний маршрут будет самым легким – это путь в горы Крента. Начинается путешествие не из села Дземброня, а с его районного центра – Верховины. Перепад высот составляет 740 метров, длина 18 километров, а среднее преодоление занимает 7 – 8 часов вашего времени. С Верховины есть дорога к горе Крента, где сразу можно спуститься сразу в село Дземброня.

Прогуливаясь всеми этими маршрутами, вы получите множество хороших и ярких воспоминаний о путешествии.

Село Дземброня: смотреть видео

